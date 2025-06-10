Куда уехать от толпы? Узнайте, что предлагает пляж Крес

1:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Всего в часе езды от Афин, неподалёку от Суниона, скрывается настоящий рай для тех, кто ищет тишину, дикую природу и чистейшую морскую воду.

Фото: commons.wikimedia by GeorgiosDiamantopoulos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ храм Посейдона, Сунион, Греция

Речь идёт о пляже Крес — названии, которое происходит от находящегося рядом Центра возобновляемых источников энергии. Несмотря на свою близость к городу, это место ощущается как затерянный уголок одного из кикладских островов.

Расположенный менее чем в 50 километрах от площади Синтагма, пляж предлагает удивительное сочетание — глубокий покой, дикие пейзажи, голубую воду и абсолютное отсутствие суеты. Он не организован, что делает атмосферу ещё более аутентичной и свободной от шума. Здесь нет шезлонгов, баров или музыки — только вы, море и скалистая природа вокруг.

Чтобы добраться до пляжа, придётся немного постараться: спуск примерно в 100 каменных ступеней может показаться испытанием, особенно в жару, но вознаграждение внизу стоит каждой капли пота. Купание в кристально чистой воде, словно стеклянной, на фоне диких скал и абсолютной тишины — незабываемый опыт.

КРЕС — идеальный вариант для однодневной поездки. Всего за 10 евро на топливо вы получаете возможность оказаться в месте, которое легко спутать с Кикладами, но при этом не покидаете материковую Грецию. Это пляж, где можно отключиться, погрузиться в природу и восстановить силы.

Если вы ищете уголок, где нет ни толп, ни шума, но есть настоящее спокойствие и природная красота, пляж Крес — именно то, что вам нужно. Настоящая находка для тех, кто хочет провести день у моря, не тратя время на переезды и паромы.

Уточнения

Су́нион Суний (греч. Σούνιον ή Σούνιο, лат. Sunion) — мыс на южной оконечности Аттики.

