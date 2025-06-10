Секреты Красного поезда: как каждый четверг превращается в гастрономическое приключение

Если вы ищете нестандартное путешествие по Франции, "Красный поезд" между Восточными Пиренеями и департаментом Од — идеальный выбор. Это не просто транспорт, а настоящая туристическая достопримечательность, управляемая волонтёрами — настоящими энтузиастами железных дорог, которые с любовью сохраняют дух прошлого.

Фото: commons.wikimedia by Jcb-caz-11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ красный поезд

Во-первых, поезд сам по себе — уникальное явление. Он проходит через живописные, малоизвестные уголки региона, недоступные автотуристам. Здесь вы забудете о пробках, парковке и других дорожных хлопотах.

Во-вторых, вас ждёт масса бонусов: от бесплатных трансферов из Аксата для посещения музеев и экопарков до регулярных тематических предложений, публикуемых в течение сезона. Каждый четверг — бесплатное посещение замка Керибус, каждую среду с 24 июля по 28 августа — индивидуальные экскурсии на гидроэлектростанцию EDF Сен-Жорж.

В-третьих, маршрут предлагает вкус региона — буквально. До сентября по четвергам вы можете заказать корзину гурмана с местными продуктами, а для активных путешественников работает велодорожка вдоль рельсов, с электрической поддержкой. Поезд также следует по двум живописным направлениям: "лесорубы" и "плотовщики".

И, наконец, особое предложение — VIP-путешествие в стиле Восточного экспресса. Лишь 22 места, роскошный вагон, изысканные блюда от шеф-повара, авторские вина и маршрут с 9:45 до 17:00 от Ривесальтеса — всё это всего за 124 евро. Поезд отправляется 16 июня, 8 сентября, 13 октября, 5 ноября и 2 декабря. Бронирование по телефону: 04 62 200 400.

Красный поезд — это путешествие в прошлое с комфортом настоящего.

Уточнения

Од (фр , окс. и кат. Aude) — департамент на юге Франции, один из департаментов региона Окситания.



Восто́чные Пирене́и (фр. Pyrénées-Orientales, окс. Pirenèus Orientals, кат. Pirineus Orientals) — департамент на юге Франции, один из департаментов региона Окситания.

