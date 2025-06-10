Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что заваривали гладиаторы и фараоны? Эти фиточаи стали главным секретом бодрости
Цвет машины как образ жизни: что выбирают скромные, смелые и те, кто не любит мыться
Как один рецепт может перевернуть ваше представление о салатах с картофелем — проверьте сами
Как бабушки спасают вишнёвые деревья от птиц: гениальный трюк за копейки
Сколько придётся платить за ЖКХ с 1 июля: раскрыты причины роста тарифов
Нейропластичность под сомнением: в нашей голове работает больше механизмов, чем мы думали
Драцена: как добавить свежесть в ваш дом и насладиться её легким уходом
Почему эта фасадная плитка экономит и деньги, и время — узнали нюансы
Испанцы зажгли под известную на весь мир советскую песню в Волшебную ночь

Секреты Красного поезда: как каждый четверг превращается в гастрономическое приключение

Туризм

Если вы ищете нестандартное путешествие по Франции, "Красный поезд" между Восточными Пиренеями и департаментом Од — идеальный выбор. Это не просто транспорт, а настоящая туристическая достопримечательность, управляемая волонтёрами — настоящими энтузиастами железных дорог, которые с любовью сохраняют дух прошлого.

красный поезд
Фото: commons.wikimedia by Jcb-caz-11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
красный поезд

Во-первых, поезд сам по себе — уникальное явление. Он проходит через живописные, малоизвестные уголки региона, недоступные автотуристам. Здесь вы забудете о пробках, парковке и других дорожных хлопотах.

Во-вторых, вас ждёт масса бонусов: от бесплатных трансферов из Аксата для посещения музеев и экопарков до регулярных тематических предложений, публикуемых в течение сезона. Каждый четверг — бесплатное посещение замка Керибус, каждую среду с 24 июля по 28 августа — индивидуальные экскурсии на гидроэлектростанцию EDF Сен-Жорж.

В-третьих, маршрут предлагает вкус региона — буквально. До сентября по четвергам вы можете заказать корзину гурмана с местными продуктами, а для активных путешественников работает велодорожка вдоль рельсов, с электрической поддержкой. Поезд также следует по двум живописным направлениям: "лесорубы" и "плотовщики".

И, наконец, особое предложение — VIP-путешествие в стиле Восточного экспресса. Лишь 22 места, роскошный вагон, изысканные блюда от шеф-повара, авторские вина и маршрут с 9:45 до 17:00 от Ривесальтеса — всё это всего за 124 евро. Поезд отправляется 16 июня, 8 сентября, 13 октября, 5 ноября и 2 декабря. Бронирование по телефону: 04 62 200 400.

Красный поезд — это путешествие в прошлое с комфортом настоящего.

Уточнения

Од (фр  , окс. и кат. Aude) — департамент на юге Франции, один из департаментов региона Окситания. 

Восто́чные Пирене́и (фр. Pyrénées-Orientales, окс. Pirenèus Orientals, кат. Pirineus Orientals) — департамент на юге Франции, один из департаментов региона Окситания. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Домашние животные
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере Аудио 
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше
Авто
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше Аудио 
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания
Авто
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания Аудио 
Популярное
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации

В недрах Земли найден древний артефакт, возраст которого превышает миллионы лет. Это открытие может кардинально изменить представления о прошлом планеты.

На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Министр обороны Казахстана отправлен в отставку. Какова роль военного соглашения с Британией? Любовь Степушова Что стоит за медленными темпами наступления нашей армии в СВО? Все версии на поверхности Виктор Пахомов Новая дилемма Европы: прогнуться или потерять влияние — на кону будущее Игорь Буккер
Тропический монстр: как была найдена змея, которая может проглотить всё
Один щелчок — и машина становится невидимой для угонщиков: приём, о котором почти никто не знает
Жена Петросяна дала ценный совет по воспитанию детей
Жена Петросяна дала ценный совет по воспитанию детей
Последние материалы
Что заваривали гладиаторы и фараоны? Эти фиточаи стали главным секретом бодрости
Цвет машины как образ жизни: что выбирают скромные, смелые и те, кто не любит мыться
Как один рецепт может перевернуть ваше представление о салатах с картофелем — проверьте сами
Секреты Красного поезда: как каждый четверг превращается в гастрономическое приключение
Как бабушки спасают вишнёвые деревья от птиц: гениальный трюк за копейки
Сколько придётся платить за ЖКХ с 1 июля: раскрыты причины роста тарифов
Нейропластичность под сомнением: в нашей голове работает больше механизмов, чем мы думали
Драцена: как добавить свежесть в ваш дом и насладиться её легким уходом
Почему эта фасадная плитка экономит и деньги, и время — узнали нюансы
Испанцы зажгли под известную на весь мир советскую песню в Волшебную ночь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.