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Пока все на пляже: три уникальные трассы для летнего катания на лыжах ждут в Валь д'Изер

1:47
Туризм

На знаменитом французском курорте Валь д'Изер официально стартовал летний лыжный сезон. С приходом ясной и солнечной погоды в июне, любители зимнего спорта вновь получили возможность встать на лыжи — даже в разгар лета.

Катание на лыжах
Фото: commons.wikimedia.org by Mathoi90, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Катание на лыжах

Ледник Писайяс, расположенный высоко в горах Савойи, вновь стал центром притяжения для профессионалов и энтузиастов.

Сезон стартовал после непростых погодных условий — первые дни июня были облачными и дождливыми. Однако теперь солнечные дни радуют лыжников, а снежное покрытие на трассах радует стабильностью. Благодаря возвращению холодных воздушных масс с востока в апреле, качество снега на леднике Писайяс остаётся отличным, обеспечивая идеальные условия для катания.

Эти условия особенно ценят лыжные клубы со всей Савойи, которые ежегодно используют короткий летний сезон для активных тренировок. Но не только профессионалы спешат на склон: трассы открыты и для широкой публики. Всего доступны три лыжные трассы, подготовленные для утреннего катания, когда снег наиболее плотный и подходящий для тренировок и развлечений.

Курорт предлагает всё необходимое для комфортного пребывания — от пунктов проката оборудования до уютных кафе. А разнообразие пейзажей и чистый горный воздух делают пребывание на леднике особенно приятным.

Тем, кто хочет успеть на летние лыжи, стоит поторопиться: сезон в Валь д'Изер продлится до 7 июля. Пока внизу цветут альпийские луга, здесь — зима, скорость и яркое солнце. Это редкая возможность соединить снежный драйв и летний отпуск.

Уточнения

Валь-д’Изе́р (фр. Val-d'Isère) — коммуна и горнолыжный курорт во Франции, департамент Савойя, регион Овернь — Рона — Альпы.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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