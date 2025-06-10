Городское святилище Aman: чем удивит новый проект в сердце Бангкока

Через 37 лет после своего первого появления в Таиланде, культовый бренд Aman возвращается с новым проектом — Aman Nai Lert Bangkok, современным городским убежищем в самом сердце столицы.
Новый отель разместился в 36-этажной башне, возведённой в пределах последнего сохранившегося частного парка Бангкока, созданного ещё в начале XX века известным тайским предпринимателем Най Лертом.
Aman Nai Lert — это не просто отель, а тонко выстроенный диалог между прошлым и настоящим. Архитектор Жан-Мишель Гати использовал элементы исторического дома Най Лерта и переосмыслил их в эстетике минимализма: 52 просторных люкса и 34 частные резиденции площадью от 92 кв. м выполнены в сдержанном, узнаваемом стиле бренда.
В интерьерах прослеживается особое внимание к деталям. Здесь есть панно из буйволиной кожи, мозаики из тикового дерева, инсталляции из кокосовой скорлупы и изящные ширмы с изображениями животных. Отель также стал местом художественной коллаборации: куратор Мартин Герлье собрал работы 80 тайских художников, гармонично вписав их в концепцию пространства.
Гастрономия представлена ресторанами Arva (итальянская кухня) и Sesui (японская), расположенными на 9-м и 19-м этажах. Оздоровительный центр площадью 1500 кв. м предлагает уникальное сочетание традиционных тайских практик и современной медицины.
Фирменный подход Aman остаётся неизменным: сотрудники отеля остаются почти невидимыми, предоставляя гостям ощущение полной приватности. Aman Nai Lert — это не просто роскошный отель, а урбанистическое святилище, где искусство, история и дизайн сплетаются в единое целое.
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