Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Работа проводником в СССР: чай в подстаканниках, график по минутам и багаж предъявите!
Лишь 17% детей мигрантов допустили к экзамену по русскому языку
Грань красоты: когда скальпель превращается в оружие против себя
Битва за вкладчиков: краткосрочные депозиты стали главным трендом
Грета Тунберг: кто она такая, и почему её постоянно критикуют?
Утро начинается не с кофе: вот когда нужно чистить зубы для максимальной защиты эмали
100 баллов на ЕГЭ: ученик школы в Екатеринбурге показал лучший результат
Японцы опять придумали хит: фитнес для тех, кто не выносит фитнес
Пустой бак — не приговор, если ваша машина моложе 7 лет

Скидка действует только два дня: успей забронировать авиабилет со скрытым условием

1:39
Туризм

Лето началось, а вместе с ним — охота за выгодными билетами. Российский лоукостер "Победа" объявил о новой акции: до конца июля на некоторые авиабилеты действует скидка 10%. Но есть нюанс — получить выгоду смогут не все.

Авиакомпания Победа
Фото: ttp://www.airliners.net/photo/Pobeda-(Aeroflot--/Boeing-737-8FZ/2535848/L/ by Dmitry Petrov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Авиакомпания Победа

Условия акции

Скидка предоставляется на билеты по тарифам "Выгодный" и "Максимум", при этом эконом-вариантов она не касается. Чтобы сэкономить, нужно ввести промокод BILETO. Акция стартовала в понедельник и завершится во вторник, 10 июня, в 23:59 по московскому времени.

Что входит в тарифы

Оба тарифа отличаются от базового тем, что включают:

  • Багаж: до 10 кг в "Выгодном" и до 20 кг в "Максимуме";
  • Возможность обмена и возврата билета;
  • Более комфортные условия, особенно для дальних маршрутов.

Примеры цен

Без учета скидки стоимость билетов на июнь выглядит так:

  • В Анталию: от 18,3 тыс. руб. (тариф "Выгодный") до 22,5 тыс. руб. ("Максимум");
  • В Сочи: примерно 13,5 тыс. и 17 тыс. руб. соответственно.

Так что реальная экономия может составить до 2 тыс. рублей с каждого билета — если знать, как воспользоваться предложением правильно.

Что важно помнить

Акция ограничена по времени, и воспользоваться ею можно только на рейсы до 31 июля. Главное — не забыть про промокод и проверить, подходит ли ваш тариф.

Уточнения

Низкобюджетная авиакомпания также недорогая, лоукостер, дискаунтер (англ. low-cost carrier, low-cost airline, также no-frills carrier, discount carrier, budget carrier) — авиакомпания, предлагающая крайне низкую плату за проезд в обмен на отказ от большинства традиционных пассажирских услуг.

Промоко́д (от англ. promo code) — состоящая из букв и/или цифр совокупность символов, дающая право на приобретение товара или услуги на специальных условиях.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания
Авто
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания Аудио 
Вашингтон в бешенстве. Россия предложила Индии Су-57 с исходным кодом
Военные новости
Вашингтон в бешенстве. Россия предложила Индии Су-57 с исходным кодом Аудио 
Тревожные новости для туристов: в нескольких странах введен запрет на перенос аккумуляторов в багаже
Туризм
Тревожные новости для туристов: в нескольких странах введен запрет на перенос аккумуляторов в багаже Аудио 
Популярное
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска

Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.

Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания
Что стоит за медленными темпами наступления нашей армии в СВО? Все версии на поверхности Виктор Пахомов Новая дилемма Европы: прогнуться или потерять влияние — на кону будущее Игорь Буккер Утюжим по полной: Россия вспомнила про Западную Украину — и не экономит боекомплекты Дмитрий Плотников
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
Последние материалы
Топ-5 атмосферников до 2000 года: скорость, звук и легенды
В День Святого Духа открывается великая тайна Бога
Раскрыты причины резких нападок Киркорова в адрес невесты Григория Лепса
Жизнь в многоэтажке как психологический триллер: что делать, если сосед перешёл все границы
Это галактика или пылесос? Объект в Пегасе поражает масштабами
Секрет тихого сада: одно растение избавит вишню от личинок
Что стоит за медленными темпами наступления нашей армии в СВО? Все версии на поверхности
Мировые рынки всё активнее избегают доллара
Технологии грузового транспорта СССР: инженерные решения и инновации
Металлы войны: Китай приготовил Америке в ответ на санкции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.