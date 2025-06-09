Скидка действует только два дня: успей забронировать авиабилет со скрытым условием

Лето началось, а вместе с ним — охота за выгодными билетами. Российский лоукостер "Победа" объявил о новой акции: до конца июля на некоторые авиабилеты действует скидка 10%. Но есть нюанс — получить выгоду смогут не все.
Скидка предоставляется на билеты по тарифам "Выгодный" и "Максимум", при этом эконом-вариантов она не касается. Чтобы сэкономить, нужно ввести промокод BILETO. Акция стартовала в понедельник и завершится во вторник, 10 июня, в 23:59 по московскому времени.
Оба тарифа отличаются от базового тем, что включают:
Без учета скидки стоимость билетов на июнь выглядит так:
Так что реальная экономия может составить до 2 тыс. рублей с каждого билета — если знать, как воспользоваться предложением правильно.
Акция ограничена по времени, и воспользоваться ею можно только на рейсы до 31 июля. Главное — не забыть про промокод и проверить, подходит ли ваш тариф.
Низкобюджетная авиакомпания также недорогая, лоукостер, дискаунтер (англ. low-cost carrier, low-cost airline, также no-frills carrier, discount carrier, budget carrier) — авиакомпания, предлагающая крайне низкую плату за проезд в обмен на отказ от большинства традиционных пассажирских услуг.
Промоко́д (от англ. promo code) — состоящая из букв и/или цифр совокупность символов, дающая право на приобретение товара или услуги на специальных условиях.
Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.