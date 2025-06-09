Скидка действует только два дня: успей забронировать авиабилет со скрытым условием

1:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Лето началось, а вместе с ним — охота за выгодными билетами. Российский лоукостер "Победа" объявил о новой акции: до конца июля на некоторые авиабилеты действует скидка 10%. Но есть нюанс — получить выгоду смогут не все.

Фото: ttp://www.airliners.net/photo/Pobeda-(Aeroflot--/Boeing-737-8FZ/2535848/L/ by Dmitry Petrov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Авиакомпания Победа

Условия акции

Скидка предоставляется на билеты по тарифам "Выгодный" и "Максимум", при этом эконом-вариантов она не касается. Чтобы сэкономить, нужно ввести промокод BILETO. Акция стартовала в понедельник и завершится во вторник, 10 июня, в 23:59 по московскому времени.

Что входит в тарифы

Оба тарифа отличаются от базового тем, что включают:

Багаж: до 10 кг в "Выгодном" и до 20 кг в "Максимуме";

Возможность обмена и возврата билета;

Более комфортные условия, особенно для дальних маршрутов.

Примеры цен

Без учета скидки стоимость билетов на июнь выглядит так:

В Анталию: от 18,3 тыс. руб. (тариф "Выгодный") до 22,5 тыс. руб. ("Максимум");

В Сочи: примерно 13,5 тыс. и 17 тыс. руб. соответственно.

Так что реальная экономия может составить до 2 тыс. рублей с каждого билета — если знать, как воспользоваться предложением правильно.

Что важно помнить

Акция ограничена по времени, и воспользоваться ею можно только на рейсы до 31 июля. Главное — не забыть про промокод и проверить, подходит ли ваш тариф.

Уточнения

Низкобюджетная авиакомпания также недорогая, лоукостер, дискаунтер (англ. low-cost carrier, low-cost airline, также no-frills carrier, discount carrier, budget carrier) — авиакомпания, предлагающая крайне низкую плату за проезд в обмен на отказ от большинства традиционных пассажирских услуг.



Промоко́д (от англ. promo code) — состоящая из букв и/или цифр совокупность символов, дающая право на приобретение товара или услуги на специальных условиях.

