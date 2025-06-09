Бар на крыше с видом на Бостон: что в нём такого, что идут даже днём

Что может быть лучше летнего заката с видом на город и бокалом коктейля в руке? В самом сердце Саут-Бостона, на крыше отеля Cambria Downtown, открылся один из самых больших rooftop-баров города — Essex Rooftop. Официальное открытие состоялось 22 мая, аккурат к началу сезона.
Бар стал продолжением ресторана The Essex, расположенного этажом ниже, который начал работу ещё в марте. Вместе они воплощают новую кулинарную концепцию Кристин Дженкинс - рестораторши, стоящей за успехом 1928 Beacon Hill.
"Открытие The Essex и Essex Rooftop — это важный шаг в моём профессиональном пути. Мы создали два разных пространства, сочетающих дух Бостона с лёгким западным акцентом и внизу, и на крыше гостей ждёт особенная атмосфера и кухня, которую хочется запомнить", — делится Дженкинс.
Essex Rooftop предлагает более десятка закусок: от карпаччо из говядины и сёмги до бурраты и мезе-сета с питой, хумусом, лабне и авокадо-дипом. Не забыли и про классику — лобстер-ролл с чипсами на гарнир.
В барной карте — около 12 коктейлей. Среди них:
Ресторан предлагает полноценные блюда:
Essex Rooftop — это не просто новый бар, а место, где город встречается с закатом, а еда и атмосфера создают настроение. Летом обязательно стоит заглянуть — хотя бы за тем самым коктейлем на высоте.
Рестора́н (от лат. restauro "восстановить, крепить") — предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные.
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