Бар на крыше с видом на Бостон: что в нём такого, что идут даже днём

2:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Что может быть лучше летнего заката с видом на город и бокалом коктейля в руке? В самом сердце Саут-Бостона, на крыше отеля Cambria Downtown, открылся один из самых больших rooftop-баров города — Essex Rooftop. Официальное открытие состоялось 22 мая, аккурат к началу сезона.

Фото: https://unsplash.com/photos/xQWLtlQb7L0 Image at the Wayback Machine Gallery at the Wayback Machine by garrett parker garrettpsystems, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ rooftop

Бар стал продолжением ресторана The Essex, расположенного этажом ниже, который начал работу ещё в марте. Вместе они воплощают новую кулинарную концепцию Кристин Дженкинс - рестораторши, стоящей за успехом 1928 Beacon Hill.

"Открытие The Essex и Essex Rooftop — это важный шаг в моём профессиональном пути. Мы создали два разных пространства, сочетающих дух Бостона с лёгким западным акцентом и внизу, и на крыше гостей ждёт особенная атмосфера и кухня, которую хочется запомнить", — делится Дженкинс.

Два формата — один стиль

Essex Rooftop предлагает более десятка закусок: от карпаччо из говядины и сёмги до бурраты и мезе-сета с питой, хумусом, лабне и авокадо-дипом. Не забыли и про классику — лобстер-ролл с чипсами на гарнир.

В барной карте — около 12 коктейлей. Среди них:

The Side Door с хеннесси и маракуйей

White Sand Beaches на основе текилы с кактусовой грушей

Essex Rooftop Martini — крепкий эспрессо-мартини

Также есть вино, пиво и другие напитки.

Плотно перекусить? Спускайтесь в The Essex

Ресторан предлагает полноценные блюда:

пасту кавателли с острой колбаской и капустой кейл

цыплёнка Jidori с хрустящей киноа

фирменный бургер Essex

Когда приходить

The Essex: завтрак с 6:30 до 10:30 (пн-пт) и с 7:00 до 11:00 (сб-вс); ужин ежедневно с 16:00 до полуночи.

Essex Rooftop: открыт с понедельника по пятницу с 16:00 до 00:00, а по выходным — с полудня до полуночи.

Essex Rooftop — это не просто новый бар, а место, где город встречается с закатом, а еда и атмосфера создают настроение. Летом обязательно стоит заглянуть — хотя бы за тем самым коктейлем на высоте.

Уточнения

Рестора́н (от лат. restauro "восстановить, крепить") — предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные.

