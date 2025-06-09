Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Железнодорожный манёвр: Финляндия обгонит всю Европу ради одного секрета
Невидимая грань: буферная зона становится главным козырем России
США против маскарада: Трамп усмиряет Лос-Анджелес
Калифорния против Трампа: губернатор начал войну против президента
Топ-5 печёных шедевров от бабушек СССР: когда в доме пахло любовью и ванилином
"Женский бунт — страшная сила": в России предрекли восстание на Украине
За кулисами депозитов: что банки готовят для вкладчиков после решения ЦБ
Семья лишилась квартиры, хотя всё выплатили — как работает этот фокус
Как скрыть полные руки летом — и при этом не париться от жары

Бар на крыше с видом на Бостон: что в нём такого, что идут даже днём

2:28
Туризм

Что может быть лучше летнего заката с видом на город и бокалом коктейля в руке? В самом сердце Саут-Бостона, на крыше отеля Cambria Downtown, открылся один из самых больших rooftop-баров города — Essex Rooftop. Официальное открытие состоялось 22 мая, аккурат к началу сезона.

rooftop
Фото: https://unsplash.com/photos/xQWLtlQb7L0 Image at the Wayback Machine Gallery at the Wayback Machine by garrett parker garrettpsystems, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
rooftop

Бар стал продолжением ресторана The Essex, расположенного этажом ниже, который начал работу ещё в марте. Вместе они воплощают новую кулинарную концепцию Кристин Дженкинс - рестораторши, стоящей за успехом 1928 Beacon Hill.

"Открытие The Essex и Essex Rooftop — это важный шаг в моём профессиональном пути. Мы создали два разных пространства, сочетающих дух Бостона с лёгким западным акцентом и внизу, и на крыше гостей ждёт особенная атмосфера и кухня, которую хочется запомнить", — делится Дженкинс.

Два формата — один стиль

Essex Rooftop предлагает более десятка закусок: от карпаччо из говядины и сёмги до бурраты и мезе-сета с питой, хумусом, лабне и авокадо-дипом. Не забыли и про классику — лобстер-ролл с чипсами на гарнир.

В барной карте — около 12 коктейлей. Среди них:

  • The Side Door с хеннесси и маракуйей
  • White Sand Beaches на основе текилы с кактусовой грушей
  • Essex Rooftop Martini — крепкий эспрессо-мартини
    Также есть вино, пиво и другие напитки.

Плотно перекусить? Спускайтесь в The Essex

Ресторан предлагает полноценные блюда:

  • пасту кавателли с острой колбаской и капустой кейл
  • цыплёнка Jidori с хрустящей киноа
  • фирменный бургер Essex

Когда приходить

  • The Essex: завтрак с 6:30 до 10:30 (пн-пт) и с 7:00 до 11:00 (сб-вс); ужин ежедневно с 16:00 до полуночи.
  • Essex Rooftop: открыт с понедельника по пятницу с 16:00 до 00:00, а по выходным — с полудня до полуночи.

 

Essex Rooftop — это не просто новый бар, а место, где город встречается с закатом, а еда и атмосфера создают настроение. Летом обязательно стоит заглянуть — хотя бы за тем самым коктейлем на высоте.

Уточнения

Рестора́н (от лат. restauro "восстановить, крепить") — предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания
Авто
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания Аудио 
Из Москвы в Петербург дороже на 50% — поездка между столицами стала роскошью
Туризм
Из Москвы в Петербург дороже на 50% — поездка между столицами стала роскошью Аудио 
Популярное
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска

Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.

Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания
Трамп отразит вторжение мигрантов с помощью армии, которую уберёт из Европы Любовь Степушова Стратегия Кремля: кто выживет после точечного устранения высокопоставленных укротеррористов? Дмитрий Плотников Этот день стал поворотным в истории английской знати: жестокое убийство на глазах у толпы Игорь Буккер
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце
Телефон не умолкал три дня: какие машины покупатели вынесли с вторички в мае
Телефон не умолкал три дня: какие машины покупатели вынесли с вторички в мае
Последние материалы
Пилатес против дряблости: секрет упругих рук для платьев без рукавов
Бар на крыше с видом на Бостон: что в нём такого, что идут даже днём
Миграция, которой не ждали: чем грозит нашествие сайгаков
Не рвётся, не липнет, не бесит: тесто, рецепт которого берегут пиццерии
Анастасия Волочкова заявила, что не будет нянчиться с внуками
Москва поставила ультиматум: без остановки НАТО конфликта с Западом не решить
Больше никакого чая за компьютером: работодателям разрешили вводить неожиданный запрет
Канцелярия исчезает: в России за год закрылись сотни магазинов — в чем причина
Дети могут вернуть деньги за лечение родителей: как работает новый налоговый вычет
Сорняк, который пробуждает желания: что скрывает скромный одуванчик
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.