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Москвичи, готовьтесь! 9 июня жара обернется кошмаром: объявлен оранжевый уровень

2:08
Туризм

9 июня Москву накроет жара, грозы и шквальный ветер. Синоптики прогнозируют дневную температуру до +30 °C в столице и до +25…30 °C в Подмосковье. Жара усилится влажностью и нестабильной атмосферой: ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град. Особенно сильные осадки могут обрушиться на город во второй половине дня.

Улица Тайбэй после тайфуна Суделор
Фото: commons.wikimedia.org by FramaKa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Улица Тайбэй после тайфуна Суделор

Ветер южного и юго-западного направления усилится до 6-11 м/с, при грозах возможны шквалы до 20 м/с. Атмосферное давление будет повышенным — 743 мм рт. ст. — что в сочетании с жарой может сказаться на самочувствии. Ночью температура резко снизится: до +11 °C в Москве и до +9 °C в области.

Из-за неблагоприятных погодных условий в городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности, который продлится до 18:00 вторника, 10 июня. Вечером ожидается похолодание, а с 10 июня температура опустится до комфортных +18…23 °C.

Горожанам и туристам настоятельно рекомендуется соблюдать меры предосторожности. Департамент транспорта призывает отказаться от поездок на личном автомобиле, использовать метро, избегать парковки под деревьями и рядом с шаткими конструкциями. Особенно важно сохранять бдительность на пешеходных переходах.

Непогода уже дала о себе знать: в воскресенье в Москве прошёл ливень с градом, ветер достигал 90 км/ч. В аэропорту Внуково произошло подтопление терминала, что вызвало задержки рейсов. Молния ударила в шпиль Останкинской телебашни — объект остался в рабочем состоянии, но инцидент подчёркивает силу стихии.

Службы предупреждают: следите за официальными сводками, откажитесь от длительных поездок и, по возможности, оставайтесь дома до стабилизации погоды.

Уточнения

Моско́вская о́бласть (неофициально — Подмоско́вье) — субъект Российской Федерации, входящий в состав Центрального федерального округа.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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