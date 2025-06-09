Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выбрать идеальный коврик для йоги: секреты, которые изменят вашу практику и результат
Уникальный рецепт защиты для ваших огурцов: как молоко превращается в суперсредство
Секрет крепких ногтей спрятан в холодильнике — ты точно его ешь, но не подозреваешь
Легенды вторичного рынка: вот какие авто не боятся ни соли, ни времени
Живая энергия: учёные раскрыли механизм, который делает бактерии миниатюрными электростанциями
Экспортная зависимость: как Россия обогнала мировых гигантов
Друзья или еда? Необычные союзы среди диких животных, которые удивляют учёных
Секрет раскрыт: всего 4 ингредиента превратят вашу кухню в пекарню – домашний хлеб проще, чем вы думаете
Не один Киркоров упал в эту бездну: Рудковская раскрыла секрет стройной фигуры

Выпить кофе и уйти с новой одеждой: как модные бренды Сеула соблазняют туристов

1:39
Туризм

Представьте, что вы заходите выпить кофе и уходите с новой одеждой. Эта вероятность растет, поскольку бренды моды все чаще включают культуру кафе в свою деятельность.

Две чашки кофе
Фото: commons.wikimedia.org by DC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Две чашки кофе

Квон, 36-летняя офисная работница, встретилась с подругой в Zacaffé, новом кафе, расположенном в магазине Zara в районе Мендон в Сеуле. Ей всегда нравился бренд Zara, было интересно увидеть кафе внутри магазина. Приятно смотреть одежду, ожидая друга, а затем делать покупки вместе.

В последнее время открытие кафе в модных магазинах становится все более распространенным. В сентябре 2024 года Ralph Lauren открыл кафе Ralph's Coffee в Сеуле, а бренд кроссовок Golden Goose запустил свое четвертое кафе Unique в прошлом июле.

Эти модные кафе привлекают молодых покупателей и служат инструментом продвижения бренда. Посетители часто видят их в социальных сетях и хотят посетить.

В кафе подают десерты с логотипами или латте с талисманами бренда. Товары, такие как чашки с логотипом, повышают узнаваемость бренда.

Офлайн-ритейл переходит в пространства для образа жизни из-за роста онлайн-покупок. Офлайн-продажи модной одежды снизились.

В результате офлайн-магазины превращаются в шоу-румы или гибридные пространства с акцентом на кафе. Для модных брендов выход на рынок кафе — это вариант с низким риском и высокой прибылью, согласно The Korea Times.

Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
13 миллиардов лет назад: человечество наконец увидел то, чего не видел никто
Наука и техника
13 миллиардов лет назад: человечество наконец увидел то, чего не видел никто Аудио 
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным
Наука и техника
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным Аудио 
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Авто
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых Аудио 
Популярное
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска

Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.

Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия
Киев снова с гуманным лицом: тела погибших солдат ВСУ? Спасибо, не надо Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Телефон не умолкал три дня: какие машины покупатели вынесли с вторички в мае
Забытая революция: эти останки переворачивают наше представление о человеческой истории
Лазерный луч взломал законы физики — и это изменит мир
Лазерный луч взломал законы физики — и это изменит мир
Последние материалы
Как часто стоит принимать душ после 65? Секреты ухода за кожей в зрелом возрасте
Четыре часа красоты: Uber Boat покажет самые живописные уголки побережья юга Италии
Как защитить любой дом от взлома: простые методы, которые работают на 100%
Не только для шашлыков: 6 способов использовать беседку на даче
Китайцы собрали, но забыли настроить: эти коробки ездят как захотят — пока не прошьёшь
Откровение косметолога: почему обычный дневной крем с SPF 20 не защитит вашу кожу от солнца
Рынок жилья в ожидании: снижение ключевой ставки как катализатор роста цен
Лесные мстители: как кабаны воруют машины, рюкзаки и еду у туристов
Четыре правила Джонатана Хайдта: как спасти детей от цифровой зависимости
Сергей Лазарев показал, чем питается во время диеты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.