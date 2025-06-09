Выпить кофе и уйти с новой одеждой: как модные бренды Сеула соблазняют туристов

1:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Представьте, что вы заходите выпить кофе и уходите с новой одеждой. Эта вероятность растет, поскольку бренды моды все чаще включают культуру кафе в свою деятельность.

Фото: commons.wikimedia.org by DC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Две чашки кофе

Квон, 36-летняя офисная работница, встретилась с подругой в Zacaffé, новом кафе, расположенном в магазине Zara в районе Мендон в Сеуле. Ей всегда нравился бренд Zara, было интересно увидеть кафе внутри магазина. Приятно смотреть одежду, ожидая друга, а затем делать покупки вместе.

В последнее время открытие кафе в модных магазинах становится все более распространенным. В сентябре 2024 года Ralph Lauren открыл кафе Ralph's Coffee в Сеуле, а бренд кроссовок Golden Goose запустил свое четвертое кафе Unique в прошлом июле.

Эти модные кафе привлекают молодых покупателей и служат инструментом продвижения бренда. Посетители часто видят их в социальных сетях и хотят посетить.

В кафе подают десерты с логотипами или латте с талисманами бренда. Товары, такие как чашки с логотипом, повышают узнаваемость бренда.

Офлайн-ритейл переходит в пространства для образа жизни из-за роста онлайн-покупок. Офлайн-продажи модной одежды снизились.

В результате офлайн-магазины превращаются в шоу-румы или гибридные пространства с акцентом на кафе. Для модных брендов выход на рынок кафе — это вариант с низким риском и высокой прибылью, согласно The Korea Times.

Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.

