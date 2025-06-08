Четыре часа красоты: Uber Boat покажет самые живописные уголки побережья юга Италии

2:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Амальфитанское побережье славится своим великолепием, однако роскошный отдых здесь может быть недоступен многим. Этим летом Uber предлагает альтернативное решение: вертолетные экскурсии по южной Италии.

Фото: www.freepik.com by tawatchai07 is licensed under Free More info Отпуск

Uber Copter планирует запуск сервиса в Сорренто, предоставляя туристам возможность совершить VIP-трансфер на Капри и обратно на частном двухмоторном вертолете.

Вертолеты будут отправляться с эксклюзивной вертолетной площадки в Сорренто, перевозя группы до шести человек на однодневные экскурсии на Капри, включая трансфер от любой точки Амальфитанского побережья до вертолетной площадки. Стоимость такой поездки — 250 евро с человека, что делает ее премиальным, но более доступным вариантом по сравнению с конкурентами.

Для тех, кто предпочитает морские прогулки, Uber предлагает сервис Uber Boat.

Туристы могут заказать четырехчасовой круиз по Амальфитанскому побережью через приложение Uber. Частное судно, вмещающее до 12 человек, отправляется из Сорренто-Марина в 10 утра и предлагает путешествие вдоль побережья на лодке Gozzo 35 с личным капитаном и угощениями. Этот круиз позволит увидеть самые живописные уголки побережья, от скрытых гротов до красочных прибрежных городков.

Ожидается, что в этом году Амальфитанское побережье станет еще более популярным туристическим направлением. По прогнозам, его посетят более пяти миллионов человек. Данные за 2024 год показывают, что спрос на услуги Uber в таких местах, как Рим, озеро Комо и Амальфитанское побережье, вырос на 25%.

В связи с расширением международного аэропорта Салерно, добраться до побережья станет еще проще.

Чтобы справиться с возросшим потоком пассажиров, Uber запускает сервис Uber Reserve на побережье, позволяющий заранее бронировать поездки и избежать очередей, пишет The Standard.

Уточнения

Трансфе́р (от англ. to transfer — переносить, перемещать, лат. trānferre) — термин, использующийся в русском языке в туристической, банковской, инновационно-экономической, спортивной, швейной, психологической и иных тематиках.



