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Секретный уголок Танзании: почему Пемба — это не просто остров, а состояние души

2:15
Туризм

Если бы такое живописное местечко с белоснежным пляжем, где песок нежно поскрипывает под ногами, напоминая свежевыпавший снег, и лазурным морем, кристально чистым, как дистиллированная вода, располагалось в другом месте, оно было бы заполнено толпами туристов.

остров
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
остров

Но добраться сюда решаются немногие, ведь путешествие требует как минимум одной пересадки на пути к Занзибару, а затем перелета на небольшом самолете, который приземляется в крошечном аэропорту Пембы. После этого предстоит несколько часов езды через рисовые поля и уединенные деревни, составляющие остров (с населением около 500 тысяч человек).

Прибытие в "Айяну", один из четырех отелей на острове, после изнурительного 18-часового путешествия, частично объясняет ощущение нереальности происходящего.

В Танзании, где насчитывается около 75 000 традиционных целителей, вера в колдовство и черную магию широко распространена, и воздух, кажется, пронизан сверхъестественной энергией.

Aiyana предлагает различные экскурсии, включая посещение плантаций специй, наблюдение за дикой природой и изучение знаменитых коралловых рифов. Особенно запоминается поездка на лодке к так называемой песчаной косе. Дорога туда проходит в комично медленном темпе — вспоминается поговорка: "Куда уж расслабленнее". Это вполне применимо к нашему капитану.

Но результат того стоит — во время отлива из моря, словно мираж, появляется полоска идеального песка. Команда устраивает пикник в тени со свежими манго, кофе, хлебом и морепродуктами, пока мы исследуем сокровища, выброшенные на берег небольшого временного островка.

Пока вы плаваете в теплой воде, над вами пролетают десятки огромных стрекоз, запах сосен, растущих вдоль пляжа, смешивается с соленым воздухом, и вы почти слышите тихий барабанный бой и песнопения по другую сторону сосен — источник неизвестен. Ритмичная перкуссия и призывы к молитве — это едва уловимое сердцебиение Пембы, пишет The Standard.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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