Лавандовая мечта: чем удивляет Валансоль круглый год

2:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Скромная деревушка Валансоль в Провансе кажется сошедшей со страниц сказки: бесконечные фиолетовые поля, золотые закаты и аромат лаванды, витавший в воздухе. Её имя происходит от латинских слов Vallis и Solis — "долина солнца". И не зря: солнечных дней здесь более 300 в году.

Фото: flickr.com by Chi King, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лаванда

Расположенный на холме, Валансоль открывает живописные панорамы плато, покрытого цветущей лавандой летом и пряными трюфелями зимой.

Исторический центр с мощёными улочками ведёт к церкви Сен-Блез, а уютные лавочки и рестораны придают прогулке по деревне особый провансальский шарм.

Когда ехать за лавандой

Цветение лаванды в Валансоле начинается в июне и достигает пика в начале-середине июля. Именно в это время плато окрашивается в яркие фиолетовые оттенки, а травянистый аромат наполняет воздух.

К августу начинается сбор урожая, и поля постепенно теряют свой цвет. Чтобы избежать толп и успеть на пик цветения, планируйте поездку на начало июля.

Лавандовые фермы и винокурни

Одно из лучших мест для знакомства с историей лаванды — ферма Lavandes Angelvin. Здесь лаванду выращивают уже несколько поколений.

Гости могут прогуляться по полям, узнать о процессе переработки и купить натуральную продукцию — от эфирных масел до косметики.

Как добраться

Ближайший международный аэропорт — в Марселе. Оттуда дорога до Валансоля занимает около часа. Общественный транспорт ограничен, поэтому проще арендовать автомобиль.

Поезда довозят до станции Manosque Greoux Bains, а дальше — такси или автобус до соседней деревни, откуда до Валансоля всего 5 минут пешком.

Прованс за рулём

Идеальный способ открыть Прованс — путешествие по Лавандовому маршруту. Этот путь проходит через Со, Валансоль и другие живописные места: Горд с его замком, аббатство Сенанк, пешеходные тропы, винодельни и уютные деревушки вроде Симиан-ла-Ротонда. Общая протяжённость маршрута — более 1000 км.

Зимой — за трюфелями

Даже без лаванды зима в Валансоле не теряет аромата. Это сезон чёрных трюфелей. Эти деликатесы, прозванные "чёрными бриллиантами", растут под дубами плато.

Узнать о них больше можно в Maison de la Truffe в Опе — всего 50 минут на машине от деревни.

Уточнения

Прова́нс (фр. Provence, окс. Provença, букв. «провинция») — историческая область на юго-востоке Франции, ныне составляющая часть региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Главные города — Марсель, Экс-ан-Прованс, Арль.



Валансо́ль (фр. Valensole, окс. Valençòla) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Округ коммуны — Динь-ле-Бен.

