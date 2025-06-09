Слепое бронирование на частном самолёте: роскошь, приключения и сюрпризы

2:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мечтаете об отдыхе с комфортом, но вам хочется больше азарта, чем предлагают стандартные туры? А может, вы думаете, что путешествия на частных самолётах — привилегия миллиардеров? Компания Chapman Freeborn доказывает обратное.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Renato Spilimbergo Carvalho is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository Частная авиация

С ноября 2024 года британский оператор чартерных рейсов запустил новую услугу — Blind Booking, то есть "слепое бронирование". Теперь вы можете отправиться в роскошное путешествие, не зная, куда именно летите — до самого последнего момента.

Как это работает

Всё просто: вы выбираете тему поездки, даты, количество пассажиров (до 6 человек) и удобный аэропорт вылета.

Остальное за вас сделает личный брокер. Концепция ориентирована пока что на американскую аудиторию, и доступна только для направлений по Европе.

Цена — от $3400 за перелёт в одну сторону для группы из четырёх-шести человек. Не так уж и дорого, если учитывать, что речь идёт о полёте на частном джете, с индивидуальным обслуживанием и максимальной конфиденциальностью.

"Путешествие на частном самолёте — это не только пункт назначения, но и само путешествие, а также возможность воспользоваться собственной эксклюзивной кабиной и получить индивидуальное обслуживание", — отмечает менеджер по частным и коммерческим самолётам Chapman Freeborn Фрэнк Мэттерн.

5 тем для вашего незабываемого путешествия

Blind Booking предлагает на выбор пять тематик:

Романтический побег: уединённые отели, ужины при свечах, СПА и природные красоты.

Солнце и пляж: идеальный вариант для тех, кто хочет просто лежать у моря и наслаждаться кулинарными изысками.

Города и селфи: для охотников за контентом — главные достопримечательности Европы и вкуснейшие блюда.

Эксклюзивная Германия: от берлинских музеев до замков Баварии — путешествие сквозь культуру и историю.

Активный отдых: горы, реки, велосипедные маршруты и настоящие приключения каждый день.

А если вам не понравится выбранный маршрут?

Здесь Chapman Freeborn предусмотрела всё: после того как вам раскроют маршрут, у вас будет возможность отказаться — бесплатно. Да, это всё ещё "слепое бронирование", но без риска.

Так что берите паспорт и готовьтесь к одному из самых ярких путешествий в вашей жизни. Даже если пока не знаете, куда оно приведёт.

Уточнения

Авиа́ция (через фр. aviation, от лат. avis - "птица") — теория и практика передвижения по воздуху на летательных аппаратах, область человеческой деятельности, охватывающая создание и использование воздушных судов, необходимые для этого наземную инфраструктуру и специалистов, а также специализированные области знаний.

