Слепое бронирование на частном самолёте: роскошь, приключения и сюрпризы

Мечтаете об отдыхе с комфортом, но вам хочется больше азарта, чем предлагают стандартные туры? А может, вы думаете, что путешествия на частных самолётах — привилегия миллиардеров? Компания Chapman Freeborn доказывает обратное.
С ноября 2024 года британский оператор чартерных рейсов запустил новую услугу — Blind Booking, то есть "слепое бронирование". Теперь вы можете отправиться в роскошное путешествие, не зная, куда именно летите — до самого последнего момента.
Всё просто: вы выбираете тему поездки, даты, количество пассажиров (до 6 человек) и удобный аэропорт вылета.
Остальное за вас сделает личный брокер. Концепция ориентирована пока что на американскую аудиторию, и доступна только для направлений по Европе.
Цена — от $3400 за перелёт в одну сторону для группы из четырёх-шести человек. Не так уж и дорого, если учитывать, что речь идёт о полёте на частном джете, с индивидуальным обслуживанием и максимальной конфиденциальностью.
"Путешествие на частном самолёте — это не только пункт назначения, но и само путешествие, а также возможность воспользоваться собственной эксклюзивной кабиной и получить индивидуальное обслуживание", — отмечает менеджер по частным и коммерческим самолётам Chapman Freeborn Фрэнк Мэттерн.
Blind Booking предлагает на выбор пять тематик:
Здесь Chapman Freeborn предусмотрела всё: после того как вам раскроют маршрут, у вас будет возможность отказаться — бесплатно. Да, это всё ещё "слепое бронирование", но без риска.
Так что берите паспорт и готовьтесь к одному из самых ярких путешествий в вашей жизни. Даже если пока не знаете, куда оно приведёт.
Авиа́ция (через фр. aviation, от лат. avis - "птица") — теория и практика передвижения по воздуху на летательных аппаратах, область человеческой деятельности, охватывающая создание и использование воздушных судов, необходимые для этого наземную инфраструктуру и специалистов, а также специализированные области знаний.
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