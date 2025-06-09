Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топ-5 ошибок при эксплуатации авто в жару, которые сокращают срок службы машины
Не ждите, пока плоды созреют сами: 7 эффективных способов ускорить процесс
Чужеземная черепаха захватывает водоемы России: что это значит для местной флоры и фауны
Какой напольный материал лучше выдержит сезонные перепады в дачном доме
Укол с эффектом памяти: новая РНК-вакцина даёт долгую защиту
Эти напитки звучат безобидно, но они крадут ваш сон: что исключить из вечернего рациона
Химия счастья запускается неожиданным способом — и это не спорт и не хобби
Ставка упала, а мечты остались в салоне: автокредит всё ещё роскошь
Тихие убийцы в рационе: еда, которая притворяется безопасной, но разрушает изнутри

Рим на бегу: как открыть Вечный город с новой стороны

2:38
Туризм

В Риме история буквально лежит под ногами. И ничто так не сближает с городом, как пробежка сквозь его древние улицы, по мостам через Тибр и мимо величественных памятников. Бег в столице Италии — это не просто спорт, а почти философия, объединяющая местных жителей и туристов в одном порыве.

беговые клубы Рима
Фото: unsplash.com by Alexander Redl, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
беговые клубы Рима

Уже в древности забеги были частью римских празднеств — от спринтов до марафонов. Тогда бег объединял представителей всех сословий, и дух этой инклюзивности жив и по сей день. В городе активно действуют беговые клубы, к которым может присоединиться любой желающий.

Где бегать в Риме

Если вам хочется пробежаться по Риму в хорошей компании, присмотритесь к клубу Amor Run Club. По субботам они устраивают лёгкие забеги на 5 км, каждый раз по новому маршруту: Лунготевере вдоль Тибра, Тестаччо и другие интересные районы.

Здесь царит непринуждённая атмосфера — бег сопровождается музыкой, а на финише вас ждут кафе и бары с аперитивом, джелато и вином.

"Ешь пасту, беги быстро", — девиз клуба говорит сам за себя.

Для продвинутых бегунов проводятся интервальные тренировки по вечерам, а новые модели обуви можно протестировать благодаря партнёрствам с Saucony.

Хочется больше нагрузки?

Присоединяйтесь к группе Run Rome (ROR). Здесь три бесплатные тренировки в неделю, но вы должны уметь бегать минимум 40 минут. Вторничные вечерние пробежки собирают больше 100 человек, а утренние — проходят через центр города в бодром темпе.

По субботам группа отправляется в длинные маршруты к вилле Боргезе и вилле Памфили. На пути — Стадио-деи-Марми, арена, окружённая шестьюдесятью мраморными скульптурами. Атмосфера — городская, но не соревновательная, с акцентом на здоровье и удовольствие от движения.

Хотите бегать в одиночку?

Если вам ближе самостоятельные маршруты, попробуйте Rome by Run — дружелюбный проект местных энтузиастов, предлагающий 5 маршрутов от 3 до 14 миль.

Фотостопы, рассказы о римской культуре, анекдоты и настоящие местные байки — бег превращается в экскурсию, которую не купишь в турфирме.

И да, воду можно не брать — вас ждут 2500 фонтанов-"носони", настоящая гордость города. Они не только освежают, но и напоминают: в Риме бег — это удовольствие, а не обязанность.

Уточнения

Рим (лат. и итал. Roma,) — столица и крупнейший город Италии. Административный центр области Лацио и одноимённой территориальной единицы Рим, приравненной к провинции. Расположен на реке Тибр. Часть территории Рима относится к государству Ватикан. Основанный в 753 г. до н. э. Рим — один из старейших городов Европы.

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия
Авто
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия Аудио 
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Недвижимость
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки Аудио 
Логистический ад для ВСУ: Россия разрушила планы Киева
Военные новости
Логистический ад для ВСУ: Россия разрушила планы Киева Аудио 
Популярное
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска

Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.

Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания
Этнос сатанизма. Государство, которое не хоронит своих — теряет право на мораль Дмитрий Плотников
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце
Телефон не умолкал три дня: какие машины покупатели вынесли с вторички в мае
Телефон не умолкал три дня: какие машины покупатели вынесли с вторички в мае
Последние материалы
Какой напольный материал лучше выдержит сезонные перепады в дачном доме
Укол с эффектом памяти: новая РНК-вакцина даёт долгую защиту
Эти напитки звучат безобидно, но они крадут ваш сон: что исключить из вечернего рациона
Химия счастья запускается неожиданным способом — и это не спорт и не хобби
Ставка упала, а мечты остались в салоне: автокредит всё ещё роскошь
Тихие убийцы в рационе: еда, которая притворяется безопасной, но разрушает изнутри
Жигули, любовь и очередь: как первая машина становилась семейным трофеем
У Америки нет тормозов: Дмитриев сравнил долги России и США — цифры шокируют
Сжигаем жир, но не теряем мышцы — простой способ изменить тело
Эти продукты разрушают твой сон — и ты ешь их прямо перед сном
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.