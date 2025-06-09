Рим на бегу: как открыть Вечный город с новой стороны

2:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Риме история буквально лежит под ногами. И ничто так не сближает с городом, как пробежка сквозь его древние улицы, по мостам через Тибр и мимо величественных памятников. Бег в столице Италии — это не просто спорт, а почти философия, объединяющая местных жителей и туристов в одном порыве.

Фото: unsplash.com by Alexander Redl, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ беговые клубы Рима

Уже в древности забеги были частью римских празднеств — от спринтов до марафонов. Тогда бег объединял представителей всех сословий, и дух этой инклюзивности жив и по сей день. В городе активно действуют беговые клубы, к которым может присоединиться любой желающий.

Где бегать в Риме

Если вам хочется пробежаться по Риму в хорошей компании, присмотритесь к клубу Amor Run Club. По субботам они устраивают лёгкие забеги на 5 км, каждый раз по новому маршруту: Лунготевере вдоль Тибра, Тестаччо и другие интересные районы.

Здесь царит непринуждённая атмосфера — бег сопровождается музыкой, а на финише вас ждут кафе и бары с аперитивом, джелато и вином.

"Ешь пасту, беги быстро", — девиз клуба говорит сам за себя.

Для продвинутых бегунов проводятся интервальные тренировки по вечерам, а новые модели обуви можно протестировать благодаря партнёрствам с Saucony.

Хочется больше нагрузки?

Присоединяйтесь к группе Run Rome (ROR). Здесь три бесплатные тренировки в неделю, но вы должны уметь бегать минимум 40 минут. Вторничные вечерние пробежки собирают больше 100 человек, а утренние — проходят через центр города в бодром темпе.

По субботам группа отправляется в длинные маршруты к вилле Боргезе и вилле Памфили. На пути — Стадио-деи-Марми, арена, окружённая шестьюдесятью мраморными скульптурами. Атмосфера — городская, но не соревновательная, с акцентом на здоровье и удовольствие от движения.

Хотите бегать в одиночку?

Если вам ближе самостоятельные маршруты, попробуйте Rome by Run — дружелюбный проект местных энтузиастов, предлагающий 5 маршрутов от 3 до 14 миль.

Фотостопы, рассказы о римской культуре, анекдоты и настоящие местные байки — бег превращается в экскурсию, которую не купишь в турфирме.

И да, воду можно не брать — вас ждут 2500 фонтанов-"носони", настоящая гордость города. Они не только освежают, но и напоминают: в Риме бег — это удовольствие, а не обязанность.

Уточнения

Рим (лат. и итал. Roma,) — столица и крупнейший город Италии. Административный центр области Лацио и одноимённой территориальной единицы Рим, приравненной к провинции. Расположен на реке Тибр. Часть территории Рима относится к государству Ватикан. Основанный в 753 г. до н. э. Рим — один из старейших городов Европы.



Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

