Рим на бегу: как открыть Вечный город с новой стороны

В Риме история буквально лежит под ногами. И ничто так не сближает с городом, как пробежка сквозь его древние улицы, по мостам через Тибр и мимо величественных памятников. Бег в столице Италии — это не просто спорт, а почти философия, объединяющая местных жителей и туристов в одном порыве.
Уже в древности забеги были частью римских празднеств — от спринтов до марафонов. Тогда бег объединял представителей всех сословий, и дух этой инклюзивности жив и по сей день. В городе активно действуют беговые клубы, к которым может присоединиться любой желающий.
Если вам хочется пробежаться по Риму в хорошей компании, присмотритесь к клубу Amor Run Club. По субботам они устраивают лёгкие забеги на 5 км, каждый раз по новому маршруту: Лунготевере вдоль Тибра, Тестаччо и другие интересные районы.
Здесь царит непринуждённая атмосфера — бег сопровождается музыкой, а на финише вас ждут кафе и бары с аперитивом, джелато и вином.
"Ешь пасту, беги быстро", — девиз клуба говорит сам за себя.
Для продвинутых бегунов проводятся интервальные тренировки по вечерам, а новые модели обуви можно протестировать благодаря партнёрствам с Saucony.
Присоединяйтесь к группе Run Rome (ROR). Здесь три бесплатные тренировки в неделю, но вы должны уметь бегать минимум 40 минут. Вторничные вечерние пробежки собирают больше 100 человек, а утренние — проходят через центр города в бодром темпе.
По субботам группа отправляется в длинные маршруты к вилле Боргезе и вилле Памфили. На пути — Стадио-деи-Марми, арена, окружённая шестьюдесятью мраморными скульптурами. Атмосфера — городская, но не соревновательная, с акцентом на здоровье и удовольствие от движения.
Если вам ближе самостоятельные маршруты, попробуйте Rome by Run — дружелюбный проект местных энтузиастов, предлагающий 5 маршрутов от 3 до 14 миль.
Фотостопы, рассказы о римской культуре, анекдоты и настоящие местные байки — бег превращается в экскурсию, которую не купишь в турфирме.
И да, воду можно не брать — вас ждут 2500 фонтанов-"носони", настоящая гордость города. Они не только освежают, но и напоминают: в Риме бег — это удовольствие, а не обязанность.
Рим (лат. и итал. Roma,) — столица и крупнейший город Италии. Административный центр области Лацио и одноимённой территориальной единицы Рим, приравненной к провинции. Расположен на реке Тибр. Часть территории Рима относится к государству Ватикан. Основанный в 753 г. до н. э. Рим — один из старейших городов Европы.
Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
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