Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами

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Европейский союз неожиданно закрыл своё воздушное пространство для всех авиакомпаний из Танзании и Суринама. Это решение принято в рамках обновлённого чёрного списка авиаперевозчиков, которым запрещено осуществлять полёты на территорию ЕС.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Самолет

Причина — серьёзные претензии к авиационному контролю в этих странах. По результатам пересмотра списка, Европейская комиссия признала: перевозчики из Танзании и Суринама больше не соответствуют международным стандартам безопасности.

Что произошло?

Речь идёт не об отдельных авиакомпаниях, а обо всех перевозчиках, зарегистрированных в этих странах. Теперь они полностью лишены права выполнять рейсы в ЕС.

Это решение отражено в обновлённом "чёрном списке" — перечне авиакомпаний, которым запрещены или ограничены полёты в воздушном пространстве Европы.

Такие обновления происходят регулярно, и нынешняя редакция стала жёстким сигналом для авиационных властей упомянутых стран.

Что говорит Еврокомиссия?

"Мы обнаружили серьёзные недостатки в национальном авиационном надзоре этих двух государств. Мы призываем обе страны незамедлительно решить эти проблемы", — прокомментировал ситуацию комиссар ЕС по устойчивому транспорту Апостолос Цицикостас.

Он подчеркнул, что подобные меры — не наказание, а способ стимулировать страны к приведению своей авиационной системы в соответствие с глобальными стандартами безопасности.

Кто ещё в списке?

Помимо Танзании и Суринама, в чёрный список ЕС входят десятки других стран и компаний, не прошедших аудит безопасности.

Это решение напрямую влияет на пассажирские и грузовые перевозки — авиакомпании теряют один из крупнейших авиационных рынков мира.

Для Танзании и Суринама это означает не только экономический удар, но и удар по репутации в сфере гражданской авиации.

Уточнения

Респу́блика Сурина́м (нидерл. Republiek Suriname, сранан-тонго Ripoliku Sranan), ранее также неофициально известна как Нидерла́ндская Гвиа́на — государство на северо-востоке Южной Америки. Сто­ли­ца — Парамарибо. Официальный язык — ни­дер­ланд­ский.



Объединённая Респу́блика Танза́ния (суахили Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, англ. United Republic of Tanzania) — государство в Восточной Африке. Номинальная столица — Додома, фактическая — Дар-эс-Салам. Государственные языки — английский и суахили.



Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств, был создан Маастрихтским договором 7 февраля 1992 года, вступившим в силу 1 ноября 1993 года, на основе Европейского экономического сообщества и нацелен на региональную интеграцию.

