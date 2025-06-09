Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новая планета в Солнечной системе: что скрывает загадочная область за Нептуном
Собака слушается с первого раза — но дело не в лакомствах
Когда даже воробьи не клюют: что делает жимолость невкусной, и как это исправить навсегда
Летняя свежесть без пыли: откройте тайны самостоятельной чистки кондиционера — вы не поверите, как легко
Крах авиации? Запрет на рейсы из Танзании и Суринама шокирует туристическую отрасль
Цветы-хамелеоны? Эти гортензии меняют окраску прямо на глазах, и вот почему
Что можно было купить на 5 рублей в СССР: от кино до продуктовой корзины
Как эта вещь портит атмосферу вашей спальни: речь вовсе не о беспорядке или запахе
Проклятые вулканы и затянутое небо: почему зима длиной в десятилетие добила Рим

Этот заброшенный рай назван лучшим пляжем в Европе — и ты о нём не слышал

2:38
Туризм

Когда речь заходит о лучших пляжах Европы, кажется, будто Греция исчезает с радаров западной прессы. Роскошные берега Корсики, калейдоскопические воды Хорватии, суровая Швеция или солнечная Гран-Канария — обо всём этом пишут. Но о Греции? Почти ни слова. И это, мягко говоря, несправедливо.

пляж Пелион
Фото: web.archive.org by Michael Paraskevas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
пляж Пелион

Однако недавно британское издание The Guardian решило восстановить баланс. Оно попросило читателей назвать свои любимые пляжи Европы. Результаты удивили: в рейтинге оказались не только Испания, Франция и Италия, но и пляж из нашей, порой незаметной, Греции — Факистра на полуострове Пилион занял первое место.

Что пишет The Guardian

До него можно добраться только пешком — через деревни и вдоль побережья. Это уединённый пляж с белой галькой, окружённый ледяным водопадом, который освежает после пыльного и непростого маршрута по прибрежной тропе. Кристально чистая вода полна морской жизни, и плавание с маской было настоящим удовольствием.

Одно из объяснений, почему тут мало людей — отсутствие кафе, баров и даже тени. Всё необходимо брать с собой, но не переусердствуйте — идти тяжело, особенно в жару, по тропе от Дамухари, ещё одного потрясающего пляжа на Пилионе.

Почему стоит побывать в Факистре

Этот пляж — настоящая находка для тех, кто хочет почувствовать полное слияние с природой. Никакой инфраструктуры, только шум моря, скалы, галечный берег и ощущение первозданной Греции. Да, путь не из лёгких: местами тропа каменистая и крутая, так что пара кроссовок не помешает. Но оно того стоит.

А перед самым пляжем вы встретите ещё одну достопримечательность — часовню, буквально вросшую в скалу. Местные называют её "скрытая школа", и выглядит она действительно волшебно.

Не только Факистра

В том же материале The Guardian упомянут и ещё один греческий пляж — Кастраки на острове Наксос:

"На Наксосе повсюду потрясающие пляжи, но Кастраки — особенный. Белый мягкий песок и невероятно чистые воды, которые переливаются от светло-голубого до бирюзового. Настоящее волшебство."

Греция может быть незаметной для западных изданий, но её пляжи — безоговорочно одни из лучших в Европе. И пусть о них говорят реже, зато те, кто нашёл их, возвращаются снова и снова.

Уточнения

На́ксос (греч. Νάξος) — остров в Эгейском море, принадлежит Греции. Входит в группу островов Киклады. Самый большой остров архипелага. В VIII веке до н. э. — VII веке до н. э. Наксос был центром торговли в Кикладах.  

"Га́рдиан" (англ The Guardian - "Страж") — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Почва как камень? Добавьте два компонента — и она станет мягче пуха
Садоводство, цветоводство
Почва как камень? Добавьте два компонента — и она станет мягче пуха Аудио 
Перец тронулся в рост сразу после пересадки — всё благодаря одному мягкому трюку
Садоводство, цветоводство
Перец тронулся в рост сразу после пересадки — всё благодаря одному мягкому трюку Аудио 
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Авто
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых Аудио 
Популярное
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска

Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.

Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным
Нас повесят — и будут правы: в Раде паника из-за рейтингов и реальности Дмитрий Плотников
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия
Телефон не умолкал три дня: какие машины покупатели вынесли с вторички в мае
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце
Последние материалы
Ролики, пылесосы и истерика: как побороть линьку без стресса и гаджетов
Бег по асфальту или грунту: что безопаснее и полезнее?
Забудь про скучные футболки: вот какие топы точно захватят лето 2025
10 лет любви и заботы: Наталья Подольская поздравила сына с днём рождения — вот что она ему пожелала
Тормоза отказывают внезапно, но всегда — по одной и той же причине: как не стать следующей историей для сводки ДТП
Плавали, знаем: план спасения для овощей, которые затопило июньскими дождями
Полный салон, держитесь крепче! Как ездили на автобусах в СССР
Хруст — и минус холестерин: что скрывается в семечках, кроме соли и лени
Дилеры накопили машины, но не знают, что с ними делать: почему летние скидки могут не сработать в этом году
Новая реальность для туристов: как Майорка защищает свой бизнес от уличной торговли
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.