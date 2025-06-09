Этот заброшенный рай назван лучшим пляжем в Европе — и ты о нём не слышал

2:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Когда речь заходит о лучших пляжах Европы, кажется, будто Греция исчезает с радаров западной прессы. Роскошные берега Корсики, калейдоскопические воды Хорватии, суровая Швеция или солнечная Гран-Канария — обо всём этом пишут. Но о Греции? Почти ни слова. И это, мягко говоря, несправедливо.

Фото: web.archive.org by Michael Paraskevas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ пляж Пелион

Однако недавно британское издание The Guardian решило восстановить баланс. Оно попросило читателей назвать свои любимые пляжи Европы. Результаты удивили: в рейтинге оказались не только Испания, Франция и Италия, но и пляж из нашей, порой незаметной, Греции — Факистра на полуострове Пилион занял первое место.

Что пишет The Guardian

До него можно добраться только пешком — через деревни и вдоль побережья. Это уединённый пляж с белой галькой, окружённый ледяным водопадом, который освежает после пыльного и непростого маршрута по прибрежной тропе. Кристально чистая вода полна морской жизни, и плавание с маской было настоящим удовольствием.

Одно из объяснений, почему тут мало людей — отсутствие кафе, баров и даже тени. Всё необходимо брать с собой, но не переусердствуйте — идти тяжело, особенно в жару, по тропе от Дамухари, ещё одного потрясающего пляжа на Пилионе.

Почему стоит побывать в Факистре

Этот пляж — настоящая находка для тех, кто хочет почувствовать полное слияние с природой. Никакой инфраструктуры, только шум моря, скалы, галечный берег и ощущение первозданной Греции. Да, путь не из лёгких: местами тропа каменистая и крутая, так что пара кроссовок не помешает. Но оно того стоит.

А перед самым пляжем вы встретите ещё одну достопримечательность — часовню, буквально вросшую в скалу. Местные называют её "скрытая школа", и выглядит она действительно волшебно.

Не только Факистра

В том же материале The Guardian упомянут и ещё один греческий пляж — Кастраки на острове Наксос:

"На Наксосе повсюду потрясающие пляжи, но Кастраки — особенный. Белый мягкий песок и невероятно чистые воды, которые переливаются от светло-голубого до бирюзового. Настоящее волшебство."

Греция может быть незаметной для западных изданий, но её пляжи — безоговорочно одни из лучших в Европе. И пусть о них говорят реже, зато те, кто нашёл их, возвращаются снова и снова.

Уточнения

На́ксос (греч. Νάξος) — остров в Эгейском море, принадлежит Греции. Входит в группу островов Киклады. Самый большой остров архипелага. В VIII веке до н. э. — VII веке до н. э. Наксос был центром торговли в Кикладах.



"Га́рдиан" (англ The Guardian - "Страж") — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian.

