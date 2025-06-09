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Будьте готовы: что нельзя делать на российских пляжах с 2025 года

1:35
Туризм

До сих пор пляжи в основном ассоциировались с местом, где царит полная свобода и можно веселиться как душе угодно, однако теперь туристам придётся быть более сдержанными и помнить, что можно, а что нельзя делать на курорте. Российские пляжи могут стать местом, где отдыхающим придётся соблюдать целый ряд новых правил. Власти планируют ввести ограничения, касающиеся поведения на воде и на берегу.

Мужчина в море
Фото: flickr.com by Jorge Láscar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Мужчина в море

Согласно разрабатываемому документу, на пляжах нельзя будет появляться с домашними животными (исключение сделано только для собак-поводырей). Любителям поплавать придётся забыть о заплывах за буйки и использовании подручных средств вроде шезлонгов или брёвен в качестве плавательных средств. Активные игры с мячом или фрисби будут разрешены только в специально отведённых для этого местах.

Кроме того, под запрет попадают ложные вызовы спасателей, оставление детей без присмотра, даже если они умеют плавать, и купание в нетрезвом виде. Важно отметить, что пока не предусмотрено никаких штрафов или других санкций за нарушение этих правил.

Отдыхающие будут обязаны соблюдать общие правила безопасности на воде, бережно относиться к пляжному имуществу и сообщать о любых происшествиях спасателям. Новые правила, которые сейчас находятся на стадии обсуждения, планируется ввести в действие с 1 сентября 2025 года. Они будут действовать в течение шести лет, сообщает "Турпром".

Уточнения

Пляж (от фр. plage — отлогий морской берег) — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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