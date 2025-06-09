Праздник свободы или строгие рамки? Узнайте, какая дача в Германии на самом деле

2:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

В своём блоге "Одна в чужом городе" на платформе "Дзен" тревел-блогер поделилась любопытными наблюдениями о дачной жизни в Германии, почерпнутыми из разговора со знакомым немцем. Её рассказ начинается с поразительного факта: в Германии практически невозможно стать полноправным владельцем дачного участка. Вместо этого немцы получают право аренды, стоимость которой варьируется в зависимости от состояния домика и земли, определяемой независимым оценщиком. Цена может колебаться от символической до нескольких тысяч евро.

Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дача в Германии

Житель Германии объяснил, что немецкие дачные товарищества — это, как правило, стандартизированные участки с типовыми домиками, внешний вид которых нельзя кардинально менять. Каждое товарищество имеет свой свод правил, обязательных для всех членов.

Но, пожалуй, самым удивительным для россиянина покажется ограничение на выбор растений. Нельзя просто посадить на участке то, что душе угодно! Существует строгий перечень разрешённых культур — овощей, ягод, деревьев и кустарников. По словам немца, это делается для защиты местной экосистемы и предотвращения распространения инвазивных видов растений, не характерных для данной местности.

Ещё один важный момент: дачи в Германии не предназначены для постоянного проживания. Кроме того, все члены товарищества обязаны участвовать в поддержании порядка на общественных территориях — спортивных и игровых площадках, зонах для пикников. Уклонение от этих работ не приветствуется.

В ходе беседы немец признался, что, по сравнению с Германией, владение дачей в России кажется ему гораздо более простым и доступным. Он даже подумывает о покупке собственного дома, где у него будет больше свободы для ведения хозяйства. Автор публикации отметила, что этот разговор помог ей ещё лучше понять, насколько отличается быт разных стран, раз это проявляется даже в такой сфере, как дачное хозяйство.

Уточнения

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине. Площадь территории — 357 684 км².

