Девять дней в Казахстане: восхищение и разочарование — россиянка рассказала, что скрыто за красивыми пейзажами

2:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Поездка в Казахстан, оставившая у россиянки смешанные чувства, была подробно описана на сайте "Турпром". Девять дней, проведённые в этой стране, подарили путешественнице как восхитительные моменты, так и поводы для разочарования.

Фото: flickr.com by Irene2005, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Алматы

Началось всё с Астаны, где футуристические небоскрёбы соседствуют с суровым климатом. Несмотря на оптимистичный прогноз, сильные ветра испортили первые впечатления, обернувшись для путешественницы простудой и необходимостью искать лекарства.

Алматы, южная столица, встретила другими сюрпризами. Знаменитая пешеходная улица Жибек Жолы оказалась совсем не такой, как ожидалось: короткая, застроенная магазинами и советскими панельками, без намёка на историческую атмосферу или уличных артистов. Транспортная ситуация в городе также оставила желать лучшего: многочасовые пробки стали настоящим испытанием.

Особое разочарование ждало в горах. Предложенная пища во время двухдневной экскурсии к Кольсайским озёрам и Чарынскому каньону оказалась крайне скудной и невкусной. Простые завтраки и резиновые манты на ужин явно не соответствовали красоте окружающей природы.

Разница в ценах на жильё между Астаной и Алматы также удивила. Если в столице можно было найти приличный отель по разумной цене, то в Алматы за аналогичный уровень комфорта приходилось платить значительно больше. Ещё одним неприятным моментом стало автоматическое включение чаевых в счёт. Туристка посчитала, что это лишает чаевые их истинного смысла — быть благодарностью за хорошее обслуживание.

Также путешественница обратила внимание на то, что Алматы с его зданиями советского типа, которые там можно увидеть повсюду, сильно проигрывает по сравнению идущей в ногу со временем Астаной, современный вид которой радует глаз.

Несмотря на все минусы, россиянка осталась довольна поездкой благодаря восхитительной красоте природы Казахстана, которой можно любоваться вечно.

Уточнения

Казахста́н (каз. Қазақстан / Qazaqstan, МФА: ), устар. Казакстан, официальное название — Респу́блика Казахста́н (каз. Қазақстан Республикасы / Qazaqstan Respublikasy, МФА: , аббревиатура — РК) — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.

