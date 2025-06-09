Русские на пляже: что итальянец считает странным в привычках наших туристов?

Автор дзен-канала "Тут вам не там" поделилась рассказом своего ученика-итальянца о правилах, которые его соотечественники всегда соблюдают на пляже, и о том, что он считает странным в поведении русских на отдыхе.
Итальянца поразило, что русские часто пьют пиво прямо на пляже. Он считает, что самое подходящее для этого место — бар, а на самом пляже нужно только купаться и загорать. Кроме того, собеседник блогера рассказал, что итальянцев с детства приучают к тому, что сразу после еды купаться опасно: должно пройти как минимум два часа.
"Мое заключение такое: если вода холодная, это действительно опасно, пищеварение может остановиться, желудок просто встанет! Ну а если вода не холодная, например в июле на Сицилии она уже довольно тёплая, то можно, в принципе. Но многие итальянцы так с детства заучили от своих мам вот это вот "нельзя купаться два часа", что даже не разделяют во взрослом возрасте, о какой воде идёт речь", — сказал итальянец.
Пляж (от фр. plage — отлогий морской берег) — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра.
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