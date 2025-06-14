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Как остаться в безопасности? Полезные советы для защиты личных данных перед поездкой в США

1:42
Туризм

Перед поездкой в США стоит тщательно проверить смартфон и ноутбук. Таможенники вправе проводить обыски цифровых устройств без ордера. Их интересуют личные фото, переписки, соцсети и история браузера.

Смартфон
Фото: 500px.com by Johan Larsson, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Смартфон

Даже случайные откровенные снимки могут стать причиной подозрений. Зарубежные юристы бьют тревогу: право на неприкосновенность частной жизни находится под угрозой.

Ваши права на границе

Гражданам США нельзя отказать во въезде за отказ предоставить доступ к устройствам, но для иностранцев ситуация иная: отказ от разблокировки смартфона может привести к депортации.

Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU)  советует отключить биометрические методы входа (Face ID, отпечатки) и вводить пароль вручную.

Как защитить данные

Заранее удалите сомнительный контент или переместите его в облако. Лучше не брать с собой устройства с чувствительной информацией. Поставьте доверенное лицо "на дежурство" — чтобы оно смогло отреагировать, если вас задержат.

Типы обысков устройств

Есть два уровня проверок: базовый — просмотр текстов, фото, приложений, соцсетей. Расширенный — судебно-медицинский анализ, который может занять до пяти дней. Устройства могут изъять, если возникнут подозрения.

Ужесточение контроля отпугивает туристов. США рискуют потерять до $12,5 млрд на международных поездках. Даже Чемпионат мира по футболу 2026 года не приведёт к смягчению мер.

Уточнения

Га́джет (англ. gadget — приспособление, переносное устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.

Американский союз защиты гражданских свобод (АСЗГС) (англ. American Civil Liberties Union, ACLU) — некоммерческая, неправительственная организация США, провозгласившая своей целью «защиту и охрану частных прав и свобод, гарантированных каждому человеку в этой стране конституцией и законами Соединенных Штатов». Деятельность организации направлена главным образом на участие в судебных процессах, законотворчество и осуществление образовательных программ.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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