Новая реальность для туристов: как Майорка защищает свой бизнес от уличной торговли

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Майорка вводит новые меры, ограничивающие покупки у уличных торговцев. Туристам теперь запрещено приобретать еду, напитки и сувениры у нелегальных продавцов, а за нарушение этих правил предусмотрен штраф до 700 евро.

Фото: commons.wikimedia.org by Lionel Allorge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Евро

Цель нововведений — поддержать местный бизнес и предотвратить ущерб от нелегальной торговли. Покупки у уличных торговцев наносят вред официальным рынкам и магазинам, а также могут способствовать распространению контрафактной продукции.

Легальные рынки и магазины остаются свободными от этих ограничений, что позволяет туристам продолжать покупки у проверенных продавцов.

Туристам и жителям Майорки рекомендуется совершать покупки только у официальных и сертифицированных продавцов. Если это не будет соблюдаться, последствия могут быть серьёзными, включая штрафы. Важно понимать, что новое правило направлено на защиту местных экономических интересов и культурных ценностей региона.

Меры по борьбе с нелегальной торговлей были ранее применены и в других популярных туристических местах, например, в курортном городе Торревьеха. В этом городе полиция также контролировала уличную торговлю, выписывая штрафы за покупки у нелегальных продавцов. Однако сумма штрафа в Торревьехе была значительно ниже — около 200 евро.

Уточнения

Мальо́рка или Майо́рка — один из Балеарских островов, расположенных в Средиземном море, принадлежит Испании.

