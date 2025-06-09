Сравнение городов: что понравилось итальянцу в Петербурге и разочаровало в Париже?

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

В блоге "Тут вам не там" появилась необычная запись. Автор, путешествовавшая по Санкт-Петербургу вместе со своим мужем-итальянцем, поделилась неожиданным открытием: Северная столица покорила сердце европейца больше, чем признанная икона романтики – Париж. Более того, Эрмитаж, по мнению гостя, превзошёл по красоте сам Лувр.

Фото: commons.wikimedia.org by Олеся Л., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Набережная Фонтанки

Блогерша отметила, что согласна с супругом в оценке французской столицы. Россиянка уверена, что современный Париж утратил былое очарование из-за социальных проблем, с которыми она столкнулась во время предыдущих поездок, и даже живописные виды, по её словам, уже не спасают город.

Впрочем, впечатления итальянца от Петербурга оказались неоднозначными. Помимо восхищения архитектурой и чистотой города, его поразило обилие экстравагантно одетых людей на улицах. По словам туриста, он давно не встречал такого количества ярких и необычных личностей.

Уточнения

Санкт-Петербу́рг (в 1914—1924 годах — Петрогра́д, в 1924—1991 годах — Ленингра́д; разг. Питер, СПб) — второй по численности населения город России.

