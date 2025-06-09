Сравнение городов: что понравилось итальянцу в Петербурге и разочаровало в Париже?

В блоге "Тут вам не там" появилась необычная запись. Автор, путешествовавшая по Санкт-Петербургу вместе со своим мужем-итальянцем, поделилась неожиданным открытием: Северная столица покорила сердце европейца больше, чем признанная икона романтики – Париж. Более того, Эрмитаж, по мнению гостя, превзошёл по красоте сам Лувр.
Блогерша отметила, что согласна с супругом в оценке французской столицы. Россиянка уверена, что современный Париж утратил былое очарование из-за социальных проблем, с которыми она столкнулась во время предыдущих поездок, и даже живописные виды, по её словам, уже не спасают город.
Впрочем, впечатления итальянца от Петербурга оказались неоднозначными. Помимо восхищения архитектурой и чистотой города, его поразило обилие экстравагантно одетых людей на улицах. По словам туриста, он давно не встречал такого количества ярких и необычных личностей.
Санкт-Петербу́рг (в 1914—1924 годах — Петрогра́д, в 1924—1991 годах — Ленингра́д; разг. Питер, СПб) — второй по численности населения город России.
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