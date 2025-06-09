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Летние фестивали Германии: 8 уникальных событий, которые вы не должны пропустить

3:08
Туризм

Летние фестивали Германии обещают веселье почти круглосуточно, сочетая музыку, искусство и атмосферу отдыха. Будь то электронная музыка, регги или хип-хоп, каждый найдёт себе что-то по вкусу.

музыкальный фестиваль Parookaville, Германия
Фото: commons.wikimedia by Timolius, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
музыкальный фестиваль Parookaville, Германия

Доквилл, Гамбург: искусство и музыка в одном месте

Этот четырёхдневный фестиваль в Гамбурге — настоящий праздник для любителей музыки и искусства. Помимо живых выступлений, фестиваль включает семинары, чтения и выступления молодых артистов.

ЗоннеМондШтерне, Тюрингия: танцы и лазеры

На фестивале SonneMondSterne (СолнцеЛунаЗвёзды) в живописной Тюрингии вечеринка не прекращается ни на минуту. Танцевальная музыка играет днём и ночью, а лазерные шоу создают незабываемую атмосферу. Для любителей тишины здесь предусмотрен "тихий" кемпинг, а для ночных искателей веселья — "шумный".

World Club Dome, Франкфурт: 3 дня на стадионе

В Франкфурте пройдет крупнейший клубный фестиваль на футбольном стадионе, где более 250 артистов выступят на 25 сценах. В программе — дополнительные мероприятия, включая "сеансы у бассейна" и "Island Edition" для любителей тропической атмосферы.

Nature One, Рейнланд-Пфальц: свет и звук на ракетной базе

Электронная музыка, световые шоу и около 350 выступлений — фестиваль Природа Одна в Рейнланд-Пфальце пройдет на бывшей ракетной базе, превращая её в эпицентр музыкального искусства. Более 65 000 зрителей соберутся здесь для незабываемого опыта.

Electronic Wine, Кобленц: где вино встречается с битами

Фестиваль в Кобленце объединяет два удовольствия — вино и электронную музыку. Винные заводы местных виноделен предлагают дегустации, а после полуночи на мероприятии звучит только музыка в наушниках.

Parookaville, Северный Рейн-Вестфалия: аэропорт как клуб

Самый крупный фестиваль Северного Рейна-Вестфалии превращает аэропорт в гигантский клуб. С 225 000 посетителей и более 100 ди-джеев, этот фестиваль обещает незабываемые ночи веселья, а кемпинги с гидромассажем и сауной добавляют уюта.

Summerjam Köln: регги на озере

Кёльн принимает Summerjam — крупнейший регги-фестиваль Германии, который проходит на живописном озере Фюлингер. Помимо музыки, фестиваль предлагает расслабляющее времяпрепровождение в кемпинге, на базаре и в зоне отдыха.

Splash! Саксония-Анхальт: хип-хоп и культура

В Саксонии-Анхальт — крупнейшая хип-хоп вечеринка Германии, с выступлениями как национальных, так и международных артистов. Здесь также проходят мастер-классы по граффити, а любители активного отдыха могут поиграть в пляжный волейбол.

Уточнения

Тюрингия (нем. Thüringen), официальное название — Свободное государство Тюрингия или Республика Тюрингия (нем. Freistaat Thüringen, ) — земля в восточной части Германии.

Ко́бленц (нем. Koblenz, Coblenz, от лат. Confluentes — «сливающиеся», рип. Kowelenz) — город на западе Германии (ФРГ), в государстве (федеральной земле) Рейнланд-Пфальц.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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