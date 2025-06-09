Зачем нужно посетить Рыбинск после его включения в Золотое кольцо

2:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Рыбинск официально включён в знаменитый туристический маршрут Золотое кольцо России. Это событие было озвучено губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым, что стало важным шагом в развитии туристической инфраструктуры региона.

Фото: commons.wikimedia by Alexxx-Malev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Рыбинск,.Спасо-Преображенский собор

В конце мая город посетили эксперты Минэкономразвития. В ходе визита они осмотрели знаковые достопримечательности Рыбинска, оценив как сохранившиеся исторические памятники, так и новые культурные проекты. Особое внимание было уделено городскому развитию и благоустройству.

5 июня на заседании комиссии Минэкономразвития было принято решение включить Рыбинск в маршрут Золотого кольца. Это решение стало итогом работы экспертов и властей города над улучшением туристической привлекательности.

Мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков отметил, что за последние годы в городе произошли значительные изменения. Среди них — преобразования исторической части города и создание уникальных культурных проектов. Одним из таких является проект «Музей живой старинной вывески».

С 2017 года в Рыбинске действует проект, который придает городу особую атмосферу. В историческом центре Рыбинска наружная реклама выполнена в ретро-стиле, соответствующем временам Российской империи. Это создает уникальную атмосферу и привлекает внимание туристов, особенно тех, кто интересуется историей и культурой России.

До этого Рыбинск входил в макротерриторию «Большое Золотое кольцо», но теперь он стал полноправной частью классического маршрута.

Ранее в Золотое кольцо входили девять городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Углич, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. Теперь же в маршрут добавлен и Рыбинск, увеличив количество городов до десяти.

Уточнения

Золото́е кольцо́ Росси́и — туристический маршрут, проходящий по древним городам Северо-Восточной Руси, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России, центрам народных ремёсел.



Ры́бинск (с 15 марта 1984 по 4 марта 1989 — Андро́пов) — второй по величине город в Ярославской области России. Город расположен в 82 км от областного центра города Ярославля.

