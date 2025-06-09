Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Летние фестивали Германии: 8 уникальных событий, которые вы не должны пропустить
С каждым визитом в сервис сердце сжимается — может, лучше вложиться в прощание
Кости древних людей нашли под водой: археологи раскрыли тайну затонувшей земли
4 продукта из морозилки против жира на животе: диетологи раскрыли секрет
Гаражный кооператив: автомобиль, соседи и шашлыки под капотом
Сладкое угощение для хвостатых: как кормить клубникой безопасно
Обычный ремонт чуть не пошёл трещинами — спас один материал
Энергетический разворот: зачем Росатом исследует землю для ветряков в Амурской области
Глаза папины, а улыбка мамина: Безруков показал детское фото с молодыми родителями

Зачем нужно посетить Рыбинск после его включения в Золотое кольцо

2:07
Туризм

Рыбинск официально включён в знаменитый туристический маршрут Золотое кольцо России. Это событие было озвучено губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым, что стало важным шагом в развитии туристической инфраструктуры региона.

Рыбинск,.Спасо-Преображенский собор
Фото: commons.wikimedia by Alexxx-Malev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Рыбинск,.Спасо-Преображенский собор

В конце мая город посетили эксперты Минэкономразвития. В ходе визита они осмотрели знаковые достопримечательности Рыбинска, оценив как сохранившиеся исторические памятники, так и новые культурные проекты. Особое внимание было уделено городскому развитию и благоустройству.

5 июня на заседании комиссии Минэкономразвития было принято решение включить Рыбинск в маршрут Золотого кольца. Это решение стало итогом работы экспертов и властей города над улучшением туристической привлекательности.

Мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков отметил, что за последние годы в городе произошли значительные изменения. Среди них — преобразования исторической части города и создание уникальных культурных проектов. Одним из таких является проект «Музей живой старинной вывески».

С 2017 года в Рыбинске действует проект, который придает городу особую атмосферу. В историческом центре Рыбинска наружная реклама выполнена в ретро-стиле, соответствующем временам Российской империи. Это создает уникальную атмосферу и привлекает внимание туристов, особенно тех, кто интересуется историей и культурой России.

До этого Рыбинск входил в макротерриторию «Большое Золотое кольцо», но теперь он стал полноправной частью классического маршрута.

Ранее в Золотое кольцо входили девять городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Углич, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. Теперь же в маршрут добавлен и Рыбинск, увеличив количество городов до десяти.

Уточнения

Золото́е кольцо́ Росси́и — туристический маршрут, проходящий по древним городам Северо-Восточной Руси, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России, центрам народных ремёсел.

Ры́бинск (с 15 марта 1984 по 4 марта 1989 — Андро́пов) — второй по величине город в Ярославской области России. Город расположен в 82 км от областного центра города Ярославля.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег
Авто
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег Аудио 
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Авто
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска Аудио 
Популярное
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска

Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.

Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия
Киев снова с гуманным лицом: тела погибших солдат ВСУ? Спасибо, не надо Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Телефон не умолкал три дня: какие машины покупатели вынесли с вторички в мае
Забытая революция: эти останки переворачивают наше представление о человеческой истории
Лазерный луч взломал законы физики — и это изменит мир
Лазерный луч взломал законы физики — и это изменит мир
Последние материалы
Глаза папины, а улыбка мамина: Безруков показал детское фото с молодыми родителями
Как троллейбус стал главным транспортом советских окраин
Кто воет в джунглях и смеётся под водой? Жуткие звуки природы, которые легко спутать с призраками
Этот утренний ритуал может старить кожу — и ты его повторяешь каждый день
Как дача меняет жизнь вашего питомца: 5 неожиданных фактов
Перестаньте вешать люстру в центр комнаты! Вот как надо освещать дом
"Чудо-продукты" с пробиотиками: как маркетинг сделал из еды лекарство
10 типов микросхем для базовых станций: как контракт Иртея и Микрон изменит рынок
Покупатели не дураки: как подготовить машину, чтобы не сбивали цену
Хрустящая афера? Почему не стоит переплачивать за свекольные чипсы вместо обычных картофельных
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.