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Крах авиации? Запрет на рейсы из Танзании и Суринама шокирует туристическую отрасль

1:38
Туризм

Европейская комиссия ввела запрет на полеты всех авиаперевозчиков из Танзании и Суринама на территорию Евросоюза.

Falcon 10
Фото: spotters.net.ua by Flo Weiss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Falcon 10

Такое решение принято после анализа состояния авиационного надзора в этих странах, который признан неудовлетворительным и не соответствующим международным стандартам безопасности.

ЕС регулярно пересматривает список стран, авиационные власти которых не обеспечивают должный контроль за безопасностью полетов. На этот раз под санкции попали абсолютно все сертифицированные авиакомпании из Танзании и Суринама — они больше не могут выполнять рейсы в государства ЕС.

Запрет означает полную потерю доступа к европейскому рынку для перевозчиков из двух стран. Это удар не только по бизнесу авиалиний, но и по туристической и экономической активности, особенно с учётом популярности Танзании как туристического направления.

Комиссар по устойчивому транспорту Апостолос Цицикостас призвал правительства Танзании и Суринама срочно устранить выявленные недостатки. Он отметил, что открытое небо — это, прежде всего, безопасное небо, и без выполнения стандартов ICAO (Международной организации гражданской авиации) доступ к воздушному пространству ЕС невозможен.

Решение о запрете — часть усилий Евросоюза по обеспечению высокого уровня безопасности полетов. Эксперты ожидают, что в будущем список может быть расширен, если другие страны также не повысят уровень контроля за авиаперевозками.

Уточнения

Танза́ния — государство в Восточной Африке. На севере граничит с Кенией и Угандой, на западе с Руандой, Бурунди и Демократической Республикой Конго, а на юге с Замбией, Малави и Мозамбиком. Восточной границей является Индийский океан.

Сурина́м ранее также неофициально известна как Нидерла́ндская Гвиа́на — государство на северо-востоке Южной Америки.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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