Как малый вес багажа стал причиной для беспокойства у пассажирки Delta Air Lines

2:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Один случай, произошедший с пассажиркой американской авиакомпании Delta Air Lines, стал предметом обсуждения на форуме, когда она поделилась своей необычной ситуацией, связанной с регистрацией багажа. Как сообщает tourdom. ru, её пост быстро стал вирусным в социальных сетях.

Фото: flickr.com by Mzximvs VdB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Девушка ждет рейса в международном аэропорту Шереметьево

Перед вылетом женщина приобрела несколько объёмных, но очень лёгких сувениров. Путешествуя без чемодана, она упаковала покупки в складную дорожную сумку, которая также оказалась сверхлёгкой. Однако, при регистрации багажа, сотрудник на стойке предложил ей взять сумку с собой в качестве дополнительной ручной клади.

"Я не хотела оказаться в ситуации, когда у меня на посадке возникнут проблемы из-за трёх предметов", — пояснила она.

Пассажирка категорически отказалась сдавать в багажное отделение свой розовый рюкзачок Hello Kitty, в котором находились все её ценности — ноутбук, лекарства, наушники и другие необходимые вещи. Она также опасалась, что яркая сумка может быть испачкана или повреждена. В конечном итоге проблема была решена: часть содержимого она переложила в другую сумку, и вес рюкзака достиг 3 кг. Позже она пожалела о том, что отправила туда свой термос.

Этот случай вызвал бурное обсуждение в комментариях. Некоторые завидовали возможности путешествовать налегке, тогда как другие удивлялись — как пустые чемоданы и дорожные сумки часто весят больше 3 кг. Одни участники форума выдвинули предположение, что малый вес багажа мог привести к проблемам с транспортировкой в аэропорту.

"Багаж бросают и ставят друг на друга, и ваша лёгкая сумка могла бы быть раздавлена", — заметили пользователи.

Один из оставивших комментарии путешественников рассказал, как у его чемодана было отбито колесо, и внешний вид указывал на то, что его "где-то зажали и протащили по полу". По его словам, авиакомпания предложила компенсацию в размере 20 долларов за испорченную вещь, несмотря на то что она стоила гораздо больше.