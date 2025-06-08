Как малый вес багажа стал причиной для беспокойства у пассажирки Delta Air Lines

Один случай, произошедший с пассажиркой американской авиакомпании Delta Air Lines, стал предметом обсуждения на форуме, когда она поделилась своей необычной ситуацией, связанной с регистрацией багажа. Как сообщает tourdom. ru, её пост быстро стал вирусным в социальных сетях.
Перед вылетом женщина приобрела несколько объёмных, но очень лёгких сувениров. Путешествуя без чемодана, она упаковала покупки в складную дорожную сумку, которая также оказалась сверхлёгкой. Однако, при регистрации багажа, сотрудник на стойке предложил ей взять сумку с собой в качестве дополнительной ручной клади.
"Я не хотела оказаться в ситуации, когда у меня на посадке возникнут проблемы из-за трёх предметов", — пояснила она.
Пассажирка категорически отказалась сдавать в багажное отделение свой розовый рюкзачок Hello Kitty, в котором находились все её ценности — ноутбук, лекарства, наушники и другие необходимые вещи. Она также опасалась, что яркая сумка может быть испачкана или повреждена. В конечном итоге проблема была решена: часть содержимого она переложила в другую сумку, и вес рюкзака достиг 3 кг. Позже она пожалела о том, что отправила туда свой термос.
Этот случай вызвал бурное обсуждение в комментариях. Некоторые завидовали возможности путешествовать налегке, тогда как другие удивлялись — как пустые чемоданы и дорожные сумки часто весят больше 3 кг. Одни участники форума выдвинули предположение, что малый вес багажа мог привести к проблемам с транспортировкой в аэропорту.
"Багаж бросают и ставят друг на друга, и ваша лёгкая сумка могла бы быть раздавлена", — заметили пользователи.
Один из оставивших комментарии путешественников рассказал, как у его чемодана было отбито колесо, и внешний вид указывал на то, что его "где-то зажали и протащили по полу". По его словам, авиакомпания предложила компенсацию в размере 20 долларов за испорченную вещь, несмотря на то что она стоила гораздо больше.
Обещали бюджетник, а получился почти люкс. Лада Искра ещё не вышла, а уже стоит как иномарка — и в салонах будут только дорогие комплектации.