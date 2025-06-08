Туроператоры снова предлагают уникальные туры в Израиль

1:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туроператоры вновь начали предлагать туры в Израиль после почти двухлетнего перерыва, сообщает tourdom.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Molivolo, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Мужчина в аэропорту

Теперь предложения доступны на сайтах как минимум двух туристических компаний, что стало возможным благодаря заявлению генерального директора Минтуризма Израиля Дани Шахара о «отмене эмбарго». Однако при этом сохраняется рекомендация избегать посещения опасных районов.

На сайте Минэкономразвития, которое выступает в качестве руководства для российских туроператоров, пока отсутствует новая информация об Израиле. Последнее сообщение было опубликовано 17 марта и адресовано гражданам, планирующим поездки в страну.

Министерство предупреждает: «При посещении Израиля гражданам России следует соблюдать повышенные меры предосторожности. Рекомендуется избегать районов, граничащих с Сирией, Ливаном, а также Сектором Газа и Западным берегом реки». Напомним, аналогичное предостережение ранее озвучил МИД.

Тем не менее, как сообщает tourdom.ru, туроператоры действительно получили разрешение на возобновление продажи туров. Путешественников будут отправлять в Израиль, в том числе, через новый еженедельный рейс из Москвы в Эйлат, который авиакомпания Red Wings начнёт выполнять с 12 июня. Туры уже доступны на сайте Fun&Sun, где можно приобрести путевку на неделю от 103 тыс. рублей на человека. Также предложения по турам в Израиль разместил туроператор «Интурист», у которого поездки стартуют с 19 июня по цене от 226 тыс. рублей на двоих.