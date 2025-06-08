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Туризм в Москве: как иностранцы вносят вклад в экономику столицы

2:20
Туризм

Почти 70% москвичей осознают, какую огромную ценность туризм приносит столице. Каждый рубль, вложенный в эту отрасль, умножается на пять и возвращается в городской бюджет. Эти средства идут на финансирование важных городских программ, благоустройство территорий и создание новых рабочих мест и зон для отдыха, о чём рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина, сообщает travelvesti. ru.

Москва
Фото: flickr.com by Valerii Tkachenko, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Москва

Интерес к путешествиям в Москву не только радует туристов, но и активно стимулирует рост местного бизнеса. Значительная часть расходов гостей идёт на смежные сферы, такие как гастрономия, торговля, услуги и развлечения, что делает их вклад в экономику города особенно заметным.

"75% горожан уверены, что Москва — это туристический город. Мы видим, что инфраструктура, ориентированная на нужды москвичей, также привлекает путешественников. Туристы отмечают уютные общественные пространства, благоустроенные парки, удобный транспорт и множество достопримечательностей, а также насыщенную культурную программу", — делится Наталья Сергунина.

В прошлом году столицу посетило более 26 миллионов человек, и 23,3 миллиона из них — жители России. Примечательно, что около 20% туристического потока формируют шесть регионов, которые отвечают за четверть валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Среди них вы можете найти Санкт-Петербург, Татарстан, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Краснодарский край и Свердловскую область.

Одним из заметных трендов является рост количества иностранных гостей, особенно из таких стран, как Китай, Индия и Объединённые Арабские Эмираты. И если кто-то уже побывал в Москве, он почти всегда стремится вернуться, чтобы вновь насладиться удивительной атмосферой и разнообразием культуры российской столицы.

Таким образом, Москва не только привлекательна для туристов, но и активно развивает свою экономику, демонстрируя, как туризм может быть мощным двигателем роста и преобразования городской среды.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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