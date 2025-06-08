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Топ-5 природных достопримечательностей России, которые стоит увидеть

1:00
Туризм

Россия — страна с невероятным природным разнообразием и уникальными ландшафтами.

Озеро Байкал
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AJezioro_Bajkał_2.jpg by W0zny
Озеро Байкал

Представляем топ-5 природных чудес, которые стоит обязательно увидеть хотя бы раз в жизни.

1. Озеро Байкал

Самое глубокое и чистое пресноводное озеро в мире — уникальное природное явление.

2. Камчатка — вулканы и гейзеры

Дикая природа, активные вулканы и впечатляющие гейзерные поля.

3. Алтайские горы

Живописные горные пейзажи, чистые реки и уникальная флора и фауна.

4. Карельские водопады и озёра

Множество красивых рек, водопадов и прозрачных озёр с северным колоритом.

5. Столбы, Красноярский край

Уникальные скальные образования, популярные среди любителей треккинга и скалолазания.

Вывод: Природа России удивляет разнообразием и красотой — каждый найдет что-то по душе.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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