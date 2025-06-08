Люксовые пляжи Бодрума ставят ценник как за пятизвёздочный отель — туристы в шоке

1:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пока в Бодруме сияет солнце, некоторые пляжи в буквальном смысле становятся недоступными для обычных туристов. Вход — не просто по пропуску, а по толстому кошельку.

Фото: https://web.archive.org/web/20161031124035/http://www.panoramio.com/photo/118012431 by Mehmet Cankaya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бодрума

На пляже Buddha Bar Beach желающим понежиться под зонтиком придётся заплатить 225 евро. Пляж Мачакызы обойдётся немного дешевле — 200 евро, но сверху добавят 15% сервисного сбора. В отеле Kuum туристов встречают с условием: депозит от 4 500 лир. Даже более "доступные” пляжи берут около 700 лир (примерно 18 долларов) за вход.

"На центральных пляжах Кумбахче, Пашатарласы и Гюмбет лежаки пустуют, а отели заполнены не более чем на 60%", — пишет издание Muğla Postası, отмечая, что подобное происходит впервые за Курбан-байрам.

Одна из причин — банальное нежелание туристов платить за отдых, который стал дороже, чем на греческих островах. По данным Haber Global, в Айвалыке на западном побережье Турции выстраиваются длинные очереди на паром до Лесбоса. Отпуск там, несмотря на визовый сбор, обходится дешевле.

Такая миграция отдыхающих наглядно демонстрирует: туристы стали внимательнее считать деньги. Особенно в условиях, когда в Турции растут цены, а лира нестабильна.

Ранее отмечалось снижение турпотока в Турцию в первом квартале года. Эксперты связывают это не только с валютным курсом, но и с появлением альтернатив в среднем ценовом сегменте.

Уточнения

Бо́друм (тур. Bodrum) — район и город в юго-западной Турции, в провинции Мугла, на южном побережье полуострова Бодрум, на берегу бухты Бодрум залива Гёкова Эгейского моря, закрытой с юга островами Ич и Караада, к северо-востоку от греческого острова Кос, примерно в 300 км к западу от Антальи.



Ле́сбос (греч. Λέσβος), также Митили́ни (Μυτιλήνη) — греческий остров в северо-восточной части Эгейского моря.

