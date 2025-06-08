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Сноуборд среди лугов и цветы на склонах — что скрывает лето в Красной Поляне

2:18
Туризм

Как насчёт того, чтобы покататься на сноуборде среди цветущих альпийских лугов? Или отправиться на концерт в казино с видом на горы? Июнь в Красной Поляне не даёт скучать: здесь объединили спорт, музыку и атмосферные праздники в одну большую феерию лета.

Красная Поляна
Фото: commons.wikimedia.org by Rost.galis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Красная Поляна

Сноуборд летом? Почему бы и нет

До 22 июня продолжит работу уникальный Bonus Summer Camp — сноупарк площадью 20 000 м². Он расположен в долине Цирк-2 на высоте более 2000 метров, где сохраняется стабильный снежный покров. Пока внизу цветут луга, на склонах можно кататься по настоящему снегу. Такого в России больше не найдёшь.

День России — с размахом

12 июня на курорте пройдёт масштабный праздник. Запланированы концерты, выступления творческих коллективов и семейные развлечения. День обещает быть по-настоящему ярким и запоминающимся.

Хиты 90-х и современные треки: музыкальный июнь

  • 12 июня в "Казино Сочи" выступит Линда. Зрителей ждут любимые композиции: "Мало огня", "Ворона", "Цепи и кольца" и другие. Начало в 20:30.
    19 июня на сцене казино "Бумеранг" — Алексей Глызин. Его карьера началась ещё в СССР, и сегодня он продолжает собирать полные залы. Программа начнётся в 21:00.
    26 июня в "Казино Сочи" споёт Ханна. В программе — популярные хиты, такие как "Музыка звучит", "Под пули", "Потеряла голову". Старт в 20:30.
    28 июня в казино "Бумеранг" — трибьют-группа "Схема" из Краснодара. Вечер будет посвящён песням легендарной группы "Кино". Музыканты точно передают дух и звучание оригинала — словно переносишься в конец прошлого века.

Июнь в Красной Поляне — это не просто отдых, а насыщенное событиями приключение. Здесь сочетаются снежные склоны, летняя музыка и атмосфера праздника. Успейте попасть — лето здесь совсем особенное.

Уточнения

Кра́сная Поля́на — посёлок городского типа в подчинении Адлерского района муниципального образования город-курорт Сочи в Краснодарском крае Российской Федерации. 

А́льпы (фр. Alpes, нем. Alpen, итал. Alpi, романш. Alps, словен. Alpe) — сложная система хребтов и массивов, протянувшаяся выпуклой дугой к северо-западу от Лигурийского моря до Среднедунайской низменности.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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