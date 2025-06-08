Сноуборд среди лугов и цветы на склонах — что скрывает лето в Красной Поляне

Как насчёт того, чтобы покататься на сноуборде среди цветущих альпийских лугов? Или отправиться на концерт в казино с видом на горы? Июнь в Красной Поляне не даёт скучать: здесь объединили спорт, музыку и атмосферные праздники в одну большую феерию лета.
До 22 июня продолжит работу уникальный Bonus Summer Camp — сноупарк площадью 20 000 м². Он расположен в долине Цирк-2 на высоте более 2000 метров, где сохраняется стабильный снежный покров. Пока внизу цветут луга, на склонах можно кататься по настоящему снегу. Такого в России больше не найдёшь.
12 июня на курорте пройдёт масштабный праздник. Запланированы концерты, выступления творческих коллективов и семейные развлечения. День обещает быть по-настоящему ярким и запоминающимся.
Июнь в Красной Поляне — это не просто отдых, а насыщенное событиями приключение. Здесь сочетаются снежные склоны, летняя музыка и атмосфера праздника. Успейте попасть — лето здесь совсем особенное.
Кра́сная Поля́на — посёлок городского типа в подчинении Адлерского района муниципального образования город-курорт Сочи в Краснодарском крае Российской Федерации.
А́льпы (фр. Alpes, нем. Alpen, итал. Alpi, романш. Alps, словен. Alpe) — сложная система хребтов и массивов, протянувшаяся выпуклой дугой к северо-западу от Лигурийского моря до Среднедунайской низменности.
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