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Авиаскандал с Turkish Airlines и Egypt Air привело к незапланированной встрече в Росавиации

2:04
Туризм

Неожиданное совещание в Росавиации с представителями Turkish Airlines и Egypt Air стало прямым следствием шквала жалоб от российских туристов. Поводом для недовольства стали не просто опоздания или задержки — претензии касались качества обслуживания, которое, по мнению многих, резко ухудшилось после введения временных ограничений на полёты в Подмосковье в мае. Эти меры были приняты из-за угрозы атак украинских беспилотников.

Авиация
Фото: KLM A330 crosswind takeoff by Maarten Visser from Capelle aan den IJssel, Nederland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Авиация

Что потребовали в Росавиации

На встрече, инициированной ведомством, выступил заместитель руководителя Росавиации Алексей Буевич. Он обозначил, что одной из приоритетных задач ведомства остаётся забота о пассажирах, независимо от того, летят ли они российскими или иностранными авиалиниями.

Алексей Буевич отметил, что обеспечение комфорта пассажиров всех авиакомпаний, выполняющих рейсы в Россию, является одним из ключевых приоритетов Росавиации. Недовольство граждан работой ряда иностранных перевозчиков указывает на необходимость корректировки их методов обеспечения прав пассажиров. Открытое и искреннее обсуждение возникших проблем с Turkish Airlines и Egypt Air будет способствовать повышению качества обслуживания этих авиакомпаний в случае возможных непредвиденных обстоятельств.

К чему пришли стороны

Чиновник предложил зарубежным авиакомпаниям наладить более тесное взаимодействие с туристическими агентствами и аэропортами в России. Речь шла не только о технических вопросах, но и о человеческом подходе — упростить обмен информацией, быстрее реагировать на нестандартные ситуации и не забывать, что за каждым рейсом стоит живая очередь людей, а не просто строчка в расписании.

Такой открытый диалог, по мнению ведомства, должен стать залогом более качественного сервиса в будущем — особенно в условиях, когда внешние обстоятельства могут мгновенно изменить привычный порядок.

Уточнения

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере воздушного транспорта (гражданской авиации), использования воздушного пространства Российской Федерации, аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства Российской Федерации и авиационно-космического поиска и спасания, функции по оказанию государственных услуг в области транспортной безопасности в этой сфере, а также государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними, находящийся в ведении Министерства транспорта Российской Федерации.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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