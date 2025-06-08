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Визуальный хит-парад Британии: три лидера — из Лондона

1:47
Туризм

Компания Adobe Express представила рейтинг самых живописных мест Великобритании, основываясь на активности пользователей в соцсетях и объемах интернет-поисков. Цель исследования — выявить туристические точки, которые чаще всего становятся объектами внимания в Instagram, TikTok и на сайтах с отзывами.

Биг-Бен на рассвете, Лондон
Фото: commons.wikimedia by Bjørn Erik Pedersen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Биг-Бен на рассвете, Лондон

Методология включала анализ отзывов на TripAdvisor, процент пятизвездочных оценок, число хэштегов в Instagram, частоту поиска в TikTok, а также общий объем запросов в поисковиках. Каждой достопримечательности была присвоена итоговая оценка из 100 баллов.

Исследование приурочено к ожидаемому наплыву туристов: в 2025 году Великобританию планируют посетить более 43 миллионов иностранных гостей. В рейтинге фигурируют знаковые места — от Эдинбургского замка до Белых скал Дувра.

Однако абсолютное доминирование продемонстрировал Лондон — все три лидирующих позиции в рейтинге заняли его достопримечательности. Первое место досталось Биг-Бену, который набрал 61,78 балла. Этот символ британской столицы упоминается более 3,6 млн раз в Instagram и собирает свыше 352 тысяч запросов в TikTok. Расположенная в Вестминстере башня остаётся неизменным магнитом для туристов.

Остальные позиции в топе также заняли объекты, привлекающие внимание благодаря своей "фотогеничности" и историческому значению. Подобные рейтинги помогают путешественникам выбирать направления с особым визуальным и культурным потенциалом.

Уточнения

Биг-Бен (англ. Big Ben) — обиходное туристическое название часовой башни Вестминстерского дворца; один из самых узнаваемых символов Великобритании, часто используемый в популярной культуре.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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