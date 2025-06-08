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Крым шагает вперёд: первоклассный комплекс для автодомов открылся — что вас ждёт на трассе Таврида

1:58
Туризм

В июне в Крыму откроется первый специализированный комплекс для автодомов, расположенный вдоль трассы "Таврида".

автодом
Фото: auto.ru is licensed under Free More info
автодом

Объект станет важной частью инфраструктуры для автотуристов и, как сказал в интервью ТАСС министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий, откроется до конца месяца.

Комплекс предложит владельцам автодомов полный набор базовых услуг: заправку, доступ к питьевой воде, возможность слива сточных вод и подключения к электричеству. Этот проект рассматривается как пилотный — в случае успеха подобные площадки могут появиться в других районах полуострова.

Автотуризм уже занимает ключевое место в туристическом потоке Крыма: по оценкам, более 75% отдыхающих приезжают на личных автомобилях. Региональные власти активно развивают дорожную и туристическую инфраструктуру, делая путешествия на колесах более комфортными.

Сейчас в Крыму действует свыше 20 автокемпингов, адаптированных для стоянки домов на колесах. Они уже пользуются спросом среди тех, кто предпочитает свободу передвижения традиционным гостиницам.

Рост популярности автотуризма подтверждается статистикой: в 2024 году полуостров принял 6,06 млн туристов — на 16% больше, чем годом ранее. Подавляющее большинство прибывших использовали личный транспорт или автобусы, а каждый четвёртый — поезд. Весенние бронирования также показали положительную динамику: на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В перспективе власти Крыма рассчитывают на дальнейший рост. По плану, к 2030 году регион должен принять уже 10 миллионов гостей. Развитие современной инфраструктуры для автотуристов — важный шаг на этом пути.

Уточнения

А-291 «Таврида» — автомобильная дорога федерального значения Керчь — Симферополь — Севастополь по территории Крыма; открыта для полноценного движения 27 августа 2020 года (ранее дорога уже работала с 2018 года в 2-полосном режиме частично и частично в 4-полосном режиме с июня 2020 года). 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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