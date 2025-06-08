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Тайная жизнь отелей в Кушадасы: раскрыта секретная схема обмана туристов

1:26
Туризм

С каждым годом мошенники используют всё более изощрённые схемы обмана людей, и теперь ещё одним способом стала кража денег у граждан, проводящих отпуск в другой стране.

Кушадасы
Фото: commons.wikimedia.org by Lutz Langer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кушадасы

В Турции раскрыта масштабная схема хищения средств с банковских карт иностранных туристов, отдыхавших на популярных курортах. Полиция задержала 20 человек, подозреваемых в причастности к преступной группировке, которая похитила у 268 граждан других стран в общей сложности более 29 миллионов долларов.

Расследование началось после того, как один из государственных банков обратил внимание на необычную активность на счетах. В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что предполагаемым организатором преступной сети был владелец отеля в Кушадасы. Он передавал информацию о банковских картах постояльцев, бронировавших номера, другим отелям и компаниям, занимающимся арендой автомобилей. После отъезда туристов на родину с их счетов незаконно списывались крупные суммы под видом оплаты за проживание и аренду.

Следствие также установило, что часть данных злоумышленники получали из-за рубежа. Похищенные средства отмывались через покупку недвижимости, которая впоследствии перепродавалась для получения наличных. Об этом пишет Anadolu.

Уточнения

Кушадасы́ (тур. Kuşadası) — город и одноимённый район (ильче, тур. ilçe) провинции Айдын на Эгейском побережье западной Турции.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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