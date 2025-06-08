Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кефир, рис и ягоды — троица, после которой вес уходит… не один
От морсов до крабовых палочек: эксперты назвали лучшие продукты России в мае
Скандал или традиция? Почему Шварценеггеры возвращаются к обнажённым сценам поколение за поколением
Алёна Водонаева раскрыла шокирующий секрет о бабушке с Альцгеймером — что она думает о своём покойном муже?
Жареные, отварные, тушёные, запечённые? Узнайте, как правильно готовить баклажаны без лишнего масла
Двигатель не двигается, а проблемы уже бегут: что убивает мотор, пока вы просто ждёте
Секреты роз: 7 потрясающих сортов, которые преобразят ваш сад
Лазерный луч взломал законы физики — и это изменит мир
Повесили телевизор — и начались боли в шее: как не допустить главной ошибки

Что ждёт авиапассажиров? Грядут изменения в компенсациях за задержки рейсов

1:54
Туризм

В Европейском союзе вновь обсуждают возможные изменения в компенсационной политике EC261, которая действует уже более десяти лет.

Борт самолета
Фото: commons.wikimedia.org by Albert Domasin from Los Angeles, united states, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Борт самолета

Эта политика гарантирует пассажирам выплаты от 250 до 600 евро в случае значительных задержек или отмены авиарейса. Однако теперь на повестке дня — потенциальные реформы, которые могут изменить правила игры.

На недавней встрече министров транспорта ЕС в Люксембурге предложили увеличить минимальную продолжительность задержки, необходимую для получения компенсации, а также сократить сам размер выплат. Такие меры объясняются необходимостью упростить процедуру и снизить нагрузку на авиакомпании.

Например, Германия выступает за компромисс: оставить неизменной продолжительность задержки, но установить фиксированную выплату в 300 евро вне зависимости от расстояния.

Также предлагается ввести новое условие — компенсация будет выплачиваться только при задержке первого сегмента маршрута более чем на 90 минут, а не всей поездки в целом.

Однако не все готовы мириться с подобными изменениями. Многие пассажиры считают, что текущая политика эффективно защищает их права. Сторонники реформ утверждают, что потребители всё равно косвенно платят за щедрые компенсации через более высокие цены на билеты.

EC261 обеспечивает необходимый уровень защиты и дисциплинирует авиакомпании. Обсуждаемые изменения могут быть разумны, но есть надежда, что реформы в ближайшее время не вступят в силу.

Пока переговоры продолжаются, окончательного решения нет. Но ясно одно — подход к компенсациям может измениться, и за этим стоит следить тем, кто часто путешествует по Европе. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
Домашние животные
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня Аудио 
Авто дёргается при нажатии на газ? Вот три причины, которые легко устранить
Авто
Авто дёргается при нажатии на газ? Вот три причины, которые легко устранить Аудио 
Из Москвы в Петербург дороже на 50% — поездка между столицами стала роскошью
Туризм
Из Москвы в Петербург дороже на 50% — поездка между столицами стала роскошью Аудио 
Популярное
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки

Узнайте, как сократить расходы на стирку, используя профессиональные хитрости. Грамотный температурный режим, оптимизация процесса и экологичные альтернативы помогут сэкономить на коммунальных услугах и сохранить качество одежды.

Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
LADA Granta уходит, Iskra дешевеет — почему рынок встрепенулся
Вкусно, сочно, без кукурузы: крабовый салат, который съедается первым
Вашингтон в бешенстве. Россия предложила Индии Су-57 с исходным кодом Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Выглядят, как премиум, ломаются, как старый чайник: паркетники, которые подведут
Дэниел Рэдклифф сравнил старых и новых актёров Гарри Поттера
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег
Последние материалы
Лазерный луч взломал законы физики — и это изменит мир
Повесили телевизор — и начались боли в шее: как не допустить главной ошибки
После 50 лет не можете сделать приседания? Замените их на эти упражнения на корпус на стуле
Проживут дольше остальных: у людей с такими пальцами чаще крепкое здоровье
Анджелина Джоли отпраздновала 50-летие: как прошёл её праздник и что актриса думает о своём возрасте?
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Когда дизайн был искусством: что убило внешность современных машин
Просто копия!: жена Омарова призналась, на кого похож скрываемый от публики сын Адам
Стиральная машина не отжимает как раньше? Разбираемся в причинах и решаем проблему
Безопасное питание в самолёте: какие продукты всегда стоит брать с собой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.