Что ждёт авиапассажиров? Грядут изменения в компенсациях за задержки рейсов

1:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Европейском союзе вновь обсуждают возможные изменения в компенсационной политике EC261, которая действует уже более десяти лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Albert Domasin from Los Angeles, united states, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Борт самолета

Эта политика гарантирует пассажирам выплаты от 250 до 600 евро в случае значительных задержек или отмены авиарейса. Однако теперь на повестке дня — потенциальные реформы, которые могут изменить правила игры.

На недавней встрече министров транспорта ЕС в Люксембурге предложили увеличить минимальную продолжительность задержки, необходимую для получения компенсации, а также сократить сам размер выплат. Такие меры объясняются необходимостью упростить процедуру и снизить нагрузку на авиакомпании.

Например, Германия выступает за компромисс: оставить неизменной продолжительность задержки, но установить фиксированную выплату в 300 евро вне зависимости от расстояния.

Также предлагается ввести новое условие — компенсация будет выплачиваться только при задержке первого сегмента маршрута более чем на 90 минут, а не всей поездки в целом.

Однако не все готовы мириться с подобными изменениями. Многие пассажиры считают, что текущая политика эффективно защищает их права. Сторонники реформ утверждают, что потребители всё равно косвенно платят за щедрые компенсации через более высокие цены на билеты.

EC261 обеспечивает необходимый уровень защиты и дисциплинирует авиакомпании. Обсуждаемые изменения могут быть разумны, но есть надежда, что реформы в ближайшее время не вступят в силу.

Пока переговоры продолжаются, окончательного решения нет. Но ясно одно — подход к компенсациям может измениться, и за этим стоит следить тем, кто часто путешествует по Европе.