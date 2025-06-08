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Безопасное питание в самолёте: какие продукты всегда стоит брать с собой

1:50
Туризм

На высоте 10 тысяч метров даже привычная еда теряет вкус — это хорошо знает каждый, кто часто летает. Бывшая бортпроводница с 12-летним стажем утверждает: дело не только во вкусе. Есть определённые продукты, которых в самолёте лучше избегать вовсе.

Стюардесса
Фото: www.flickr.com by Austrian Airlines, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Стюардесса

Во-первых, не стоит увлекаться алкоголем. Он обезвоживает, особенно в условиях сухого воздуха и пониженного давления. Газированные напитки и чрезмерно солёная или острая пища могут вызвать вздутие живота — неприятное ощущение на тесном кресле. Также стоит с осторожностью относиться к блюдам, которые не подаются в герметичной упаковке.

Лучше взять еду с собой — если позволяют правила авиакомпании. Идеальный набор для перелёта: овсяные кексы, каши быстрого приготовления, супы или чай в пакетиках и лёгкие салаты в контейнерах. Это не только удобнее, но и безопаснее для организма.

Питание вне полётов у бывшей стюардессы тоже продуманы: рогалик без глютена с ветчиной, морковные палочки и сырая капуста брокколи — лёгкий перекус в машине между рейсами. А дома — тёплая еда, ромашковый чай и отдых.

Среди любимых домашних блюд — яичница-болтунья с чеддером, рыбные палочки для детей, грецкие орехи с изюмом и овсяное молоко в холодильнике. Также не прочь потратиться на качественные продукты, но избегать готовых блюд и предпочтительнее готовить самим.

На гриле можно поджарить сосиски и стейки с гарнирами и запить свежевыжатым апельсиновым соком. Главное правило питания и в воздухе, и на земле — осознанность, качество и простота.

Уточнения

Че́ддер (англ. cheddar) — английский сыр жирностью от 35 до 45%. Назван по месту первоначального производства — деревне Чеддер, в графстве Сомерсет в Англии.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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