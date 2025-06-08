Тайские пляжи скрывают ужасные тайны: что вам не расскажут турагенты

2:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Забудьте про рекламные буклеты с лазурными берегами и улыбающимися лицами. Да, Таиланд — это волшебная страна, но за глянцевой картинкой скрываются нюансы, о которых вам вряд ли расскажут в турагентстве. Автор дзен-канала "Путешествия с фотокамерой" поделилась своим опытом, чтобы читатели были подготовлены к возможным неожиданностям, собираясь на отдых в Таиланд.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Таиланд

Забудьте мантру "В Таиланде всегда хорошая погода". Да, тепло здесь круглый год, но это не значит, что вас не настигнет сезон дождей. И это не просто кратковременные тропические ливни. В зависимости от региона дожди могут идти днями напролёт, превращая улицы в реки и лишая вас возможности насладиться пляжным отдыхом. Пхукет и Краби заливает с мая по октябрь, Самуи — с октября по декабрь, а Паттайя страдает от дождей в тот же период, что и западное побережье, но в меньшей степени. Представьте, вы прилетели на Самуи в ноябре, поверив обещаниям о сухой погоде, а за окном хлещет ливень.

Не стоит забывать, что здесь можно попасть в "тайскую Венецию". Ливневые канализации в большинстве городов оставляют желать лучшего, поэтому даже после непродолжительного дождя улицы превращаются в бурные потоки. В Бангкоке вода может стоять по колено, парализуя движение и заставляя людей брести босиком по затопленным дорогам, а в северных районах, таких как Чангмай, горные реки могут выйти из берегов и затопить целые районы.

И, наконец, райские пляжи. Да, они существуют, но не всегда соответствуют рекламным картинкам. Паттайя, к сожалению, не может похвастаться кристально чистой водой и безлюдными берегами. Толпы туристов, мусор и мутная вода — вот что вас ждёт. На Пхукете Патонг — один из самых популярных пляжей, но из-за своей популярности он переполнен людьми и торговцами. Даже на Самуи, который раньше считался образцом чистоты, на пляжах Чавенг и Ламаи можно встретить мусор, плавающий в воде. Красивые уединённые пляжи с белоснежным песком, конечно, есть, но они находятся на островах, до которых нужно добираться на катере.

И напоследок, о морских обитателях. В определённое время года в тайских водах появляются медузы, и не безобидные, а вполне ядовитые. Особенно "везёт" с мая по октябрь, в сезон дождей. Встреча с ними может серьёзно испортить отпуск. А ещё есть морские ежи и мелкие рачки, которые тоже могут доставить неприятные ощущения.

Поэтому, планируя поездку в Таиланд, не верьте слепо рекламным проспектам. Будьте готовы к возможным сюрпризам, и тогда ваш отдых будет по-настоящему незабываемым!

Уточнения

Таила́нд (тайск. ประเทศไทย), официальное название — Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย [râːtɕʰa ʔaːnaːtɕɑ̀k tʰɑj]), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

