Стокбридж: наслаждайтесь выходными вдали от туристической суеты Эдинбурга

1:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы планируете провести выходные в Эдинбурге, загляните не только к знаменитым достопримечательностям вроде Эдинбургского замка и трона короля Артура. Совсем рядом с оживлённым центром прячется маленькая жемчужина — район Стокбридж, в котором легко забыть, что вы всё ещё в столице Шотландии.

Фото: commons.wikimedia by Klaus Hermsen is licensed under GNU Free Documentation License замок Эдинбург, Шотландия

Добраться до Стокбриджа можно за 20-25 минут пешком от вокзала Уэйверли. Этот район словно ожившая открытка: георгианские и викторианские дома, уютные мощёные улицы и тишина, которая контрастирует с туристическим шумом центра. Особенно популярен Серкус-лейн — идеальное место для неспешной прогулки и стильных фотографий.

Для ценителей гастрономических удовольствий Стокбридж предлагает целый ряд независимых кафе. Особенно стоит заглянуть в Mootz за итальянскими сэндвичами. А в воскресенье вас ждёт настоящий праздник вкуса — рынок под открытым небом с фудтраками, живой музыкой и атмосферой местного уюта.

Любителям природы и прогулок по живописным маршрутам стоит пройтись по дорожке Лейта. Она соединяет район Балерно с Лейтом и ведёт мимо таких мест, как деревня Дин, источник Святого Бернарда и Королевский ботанический сад.

Не забудьте и про Принсес-стрит — здесь легко совместить шопинг с чашкой кофе с видом на замок. А на крыше универмага Джон Льюис открывается отличная панорама на реку Лейт. Летом здесь приятно посидеть на солнце, а зимой — погреться после рождественской ярмарки.

Эдинбург — город контрастов, и Стокбридж — его тихое, но очень живое сердце.

Уточнения

Эдинбу́рг (англ. и скотс Edinburgh) — столица Шотландии (с 1437 года) и второй по величине её город.

