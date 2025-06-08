Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Толстые ноги — крепкие сосуды? Неожиданная логика нашего тела
Страх, нож и зомби: шокирующие детали пророческой свадьбы Деппа и Хёрд
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия
Наследство с сюрпризом: как правильно действовать, если остались долги
Желудок на отдыхе, мозг в эйфории: кефирный день, о котором не расскажут на ТВ
Не допустите неприятностей: секреты подготовки погреба к зимнему хранению
Превратите спальню в оазис уюта за 2 дня — вот как это сделать
Секрет венгерских поваров: добавляем ЭТО в цыганское жаркое, и гости просят добавки
Тело стареет быстрее, если вы допускаете эти три ошибки при ходьбе

Стокбридж: наслаждайтесь выходными вдали от туристической суеты Эдинбурга

1:44
Туризм

Если вы планируете провести выходные в Эдинбурге, загляните не только к знаменитым достопримечательностям вроде Эдинбургского замка и трона короля Артура. Совсем рядом с оживлённым центром прячется маленькая жемчужина — район Стокбридж, в котором легко забыть, что вы всё ещё в столице Шотландии.

замок Эдинбург, Шотландия
Фото: commons.wikimedia by Klaus Hermsen is licensed under GNU Free Documentation License
замок Эдинбург, Шотландия

Добраться до Стокбриджа можно за 20-25 минут пешком от вокзала Уэйверли. Этот район словно ожившая открытка: георгианские и викторианские дома, уютные мощёные улицы и тишина, которая контрастирует с туристическим шумом центра. Особенно популярен Серкус-лейн — идеальное место для неспешной прогулки и стильных фотографий.

Для ценителей гастрономических удовольствий Стокбридж предлагает целый ряд независимых кафе. Особенно стоит заглянуть в Mootz за итальянскими сэндвичами. А в воскресенье вас ждёт настоящий праздник вкуса — рынок под открытым небом с фудтраками, живой музыкой и атмосферой местного уюта.

Любителям природы и прогулок по живописным маршрутам стоит пройтись по дорожке Лейта. Она соединяет район Балерно с Лейтом и ведёт мимо таких мест, как деревня Дин, источник Святого Бернарда и Королевский ботанический сад.

Не забудьте и про Принсес-стрит — здесь легко совместить шопинг с чашкой кофе с видом на замок. А на крыше универмага Джон Льюис открывается отличная панорама на реку Лейт. Летом здесь приятно посидеть на солнце, а зимой — погреться после рождественской ярмарки.

Эдинбург — город контрастов, и Стокбридж — его тихое, но очень живое сердце.

Уточнения

Эдинбу́рг (англ. и скотс Edinburgh) — столица Шотландии (с 1437 года) и второй по величине её город.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают
Красота и стиль
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают Аудио 
Вкусно, сочно, без кукурузы: крабовый салат, который съедается первым
Еда и рецепты
Вкусно, сочно, без кукурузы: крабовый салат, который съедается первым Аудио 
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
Домашние животные
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня Аудио 
Популярное
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки

Узнайте, как сократить расходы на стирку, используя профессиональные хитрости. Грамотный температурный режим, оптимизация процесса и экологичные альтернативы помогут сэкономить на коммунальных услугах и сохранить качество одежды.

Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
LADA Granta уходит, Iskra дешевеет — почему рынок встрепенулся
Вкусно, сочно, без кукурузы: крабовый салат, который съедается первым
Вашингтон в бешенстве. Россия предложила Индии Су-57 с исходным кодом Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Дэниел Рэдклифф сравнил старых и новых актёров Гарри Поттера
Выглядят, как премиум, ломаются, как старый чайник: паркетники, которые подведут
5 вариаций каре, которые покорили мир моды этим летом — выбирай свой стиль
5 вариаций каре, которые покорили мир моды этим летом — выбирай свой стиль
Последние материалы
Убийца голода: учёные нашли ключ к бесконечному урожаю
Стокбридж: наслаждайтесь выходными вдали от туристической суеты Эдинбурга
Собчак рассказала об особом пункте в контракте Сары Джессики Паркер
Воробей-вампир и овца-птицеед: мир животных со страшными сюрпризами
Почему японские магазины, торгующие карри, массово закрываются? Секрет кроется в одном ингредиенте
Точно не доживут до пенсии: кого подводит всего одна "ночная" ошибка
Топ-3 города для отдыха с подругами: чем удивит Порту
Шокирующая правда о вашей овсянке: какой вид каши лучше обходить стороной — будьте бдительны
Легенды, которые не стареют: автомобили, которые остаются популярными спустя десятилетия
Волосы как у королевы: Летиция раскрыла главный секрет роскошных блестящих локонов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.