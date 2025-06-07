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Ручная кладь или проблемы на борту? Мосгорсуд защитил права авиапассажиров

1:46
Туризм

Мосгорсуд поставил точку в споре о габаритах ручной клади: авиакомпания "Победа" нарушила права пассажиров, устанавливая разные нормы для багажа.

Победа
Фото: flickr.com by Анна Зверева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Победа

Перевозчик разрешал провозить ручную кладь двух размеров: стандартные 36x30x27 см и крайне малые 36x30x4 см — последнюю норму использовали, чтобы ограничить число предметов на борту.

По мнению "Победы", такие ограничения обеспечивали безопасность — мол, размещение вещей под сиденьем затрудняет эвакуацию. Однако суд расценил эти действия как злоупотребление правом и обязал компанию ввести разумные правила: не менее 36x30x27 см и весом не менее 5 кг. Кроме того, покупки из Duty Free должны быть разрешены размерами не менее 24x32 см.

Решение может сильно повлиять на бизнес-модель лоукостера. Сейчас "Победа" заявила, что намерена обжаловать постановление. В компании утверждают, что размеры клади соответствуют стандартам Boeing.

Если судебное решение останется в силе, авиакомпании придётся компенсировать потери — вероятно, за счёт повышения цен на билеты и багаж. Другой возможный вариант — активнее загружать рейсы коммерческими грузами, но здесь есть ограничения по весу и расходу топлива.

История с ручной кладью — пример того, как экономия пространства и прибыли может вступить в конфликт с правами пассажиров. Суд напомнил: комфорт и здравый смысл важнее маркетинговых хитростей.

Уточнения

«Побе́да» (юридическое название — ООО «Авиакомпания Победа») — российская бюджетная авиакомпания, дочернее предприятие группы «Аэрофлот — Российские авиалинии», базируется в московском аэропорту Внуково.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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