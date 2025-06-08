Путешествия вместо карьеры: как дайвинг в Гондурасе изменил жизнь Эшли Кей

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2015 году у Эшли Кей умер отец, и она получила в наследство отчий дом — скромное жилище, расположенное в Уотерфорде (штат Висконсин, США).

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Летняя поездка

"Я начала задаваться вопросом, действительно ли я хочу провести здесь всю свою жизнь. Разумеется, часть меня не желала расставаться с этим значимым местом, — делится 36-летняя Кей в интервью для CNBC Make It. — Но я уже успела немного попутешествовать и почувствовала неутолимую жажду новых странствий".

В то время Кей работала в корпоративной сфере здравоохранения, а затем перешла на должность консультанта, где её рабочая неделя достигала 80-100 часов.

"Я работала, не выходя из дома, перемещаясь лишь между спальней, кабинетом и кухней, — вспоминает Кей. — Тогда я чувствовала себя настоящим зомби".

Во время дайвинга в Гондурасе Кей встретила человека, живущего в непрерывном путешествии, и осознала, что также хочет бросить карьеру и посвятить себя странствиям.

"Он поделился со мной сожалением, что не решился на это раньше, убеждая, что это намного проще и доступнее, чем кажется. Это стало переломным моментом для меня. Я вернулась домой и с удвоенной силой работала, чтобы в следующем году уволиться".

На момент увольнения у Кей было около 37 000 долларов на счету. Однако ей было сложно привыкнуть к отсутствию работы, занимавшей все её время.

"Я не знала, чем себя занять. Первые несколько месяцев были очень трудными, и я сомневалась, правильно ли я поступила, — признается она. — Но как только я вошла в ритм путешествий и обрела уверенность, я ни разу не оглянулась назад и не пожалела о своем решении".

Уточнения

Да́йвинг (англ. diving от англ. to dive — нырять) — подводное плавание со специальным снаряжением.



