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Топ-3 города для отдыха с подругами: чем удивит Порту

1:51
Туризм

Если вы планируете незабываемую поездку, обратите внимание на Порту — этот живописный португальский город признан лучшим местом в Европе для девичника или отдыха с близкими.

Воздушные шары
Фото: commons.wikimedia.org by DarlArthurS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Воздушные шары

Согласно исследованию туристического агентства Titan Travel, Порту занял первое место среди европейских направлений по ряду критериев, набрав 8,68 баллов из 10.

В городе 89 спа-салонов и оздоровительных центров, множество уютных кафе, винных баров и клубов, а также мягкий, приятный климат. Всё это делает Порту идеальным для отдыха и восстановления сил в кругу подруг. Помимо этого, город отличается высоким уровнем безопасности и славится гастрономией — от винодельческих туров до традиционной кухни.

На втором месте — Флоренция с результатом 8,09. Итальянский город завоевал сердца любителей искусства, моды и вкусной еды. Он предлагает элегантную атмосферу, музеи мирового уровня и потрясающие рестораны.

Третье место занял Эдинбург, набравший 8,00 баллов. Шотландская столица известна своей ночной жизнью — здесь 181 паб и клуб, а также широкий выбор ресторанов и уютных кафе. Эдинбург идеально подойдёт тем, кто хочет совместить активные вечера с прогулками по историческим улочкам.

Все три города — прекрасный выбор для путешествия с подругами, будь то релакс, культура или веселье до утра. А сам Порту стал настоящей звездой рейтинга — всего три часа на самолёте из Парижа, и вы окажетесь в городе, где каждый уголок создан для женской компании.

Уточнения

По́рту (порт. Porto) — третий по величине (после Лиссабона и Вила-Нова-ди-Гая) город в Португалии, центр одноимённого округа и муниципалитета. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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