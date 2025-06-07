Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сколько нужно зарабатывать рядовому американцу, чтобы жить без стресса? Ответ вас удивит
Этот напиток ускоряет метаболизм и улучшает пищеварение — начни утро с правильного выбора
Как начать день правильно: самые важные элементы идеального завтрака
Учёные смеялись — пока не увидели его в бинокль: находка, которую считали невозможной
Тайны Шестидесяти островов: как предки меномини адаптировали ландшафт для земледелия
Разгон ватный, обороты растут, а машина еле едет? Причина может быть шокирующе банальна
Как сохранить свежесть волос в отпуске надолго: простое решение с незаменимым средством
Ужас на грядках: кто и почему угрожает вашему урожаю баклажанов
Возраст не щадит: Шаляпин признался, что делал пластические операции на лице

Миллион в день: как британская сосиска в тесте завоевала сердца выходцев из Японии

0:50
Туризм

В Японии у сети пекарен Greggs появилось множество поклонников после того, как в музее мадам Тюссо в Лондоне появилась восковая копия их фирменной сосиски в тесте. 

сосиска в тесте в музее мадам Тюссо
Фото: greggs is licensed under Free More info
сосиска в тесте в музее мадам Тюссо

Японские экспат-блогеры, проживающие за границей, постоянно заказывают популярную британскую выпечку и восторженно отзываются о ней. К примеру, один из клиентов ест сосиску в тесте дважды в день, и добавляет: "Если вы планируете поехать в Англию, обязательно попробуйте это".

Перекус в виде сосиски в тесте стал настолько известным в интернете, что японские новостные каналы выпустили телевизионные репортажи, объясняющие, что это такое. Известно также, что в Великобритании, ежедневно продается около миллиона сосисок в тесте, пишет The Sun.

 

Уточнения

Репорта́ж — сообщение с места событий.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
Домашние животные
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня Аудио 
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит
Авто
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит Аудио 
Из Москвы в Петербург дороже на 50% — поездка между столицами стала роскошью
Туризм
Из Москвы в Петербург дороже на 50% — поездка между столицами стала роскошью Аудио 
Популярное
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки

Узнайте, как сократить расходы на стирку, используя профессиональные хитрости. Грамотный температурный режим, оптимизация процесса и экологичные альтернативы помогут сэкономить на коммунальных услугах и сохранить качество одежды.

Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
LADA Granta уходит, Iskra дешевеет — почему рынок встрепенулся
Вкусно, сочно, без кукурузы: крабовый салат, который съедается первым
Вашингтон в бешенстве. Россия предложила Индии Су-57 с исходным кодом Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Дэниел Рэдклифф сравнил старых и новых актёров Гарри Поттера
Выглядят, как премиум, ломаются, как старый чайник: паркетники, которые подведут
5 вариаций каре, которые покорили мир моды этим летом — выбирай свой стиль
5 вариаций каре, которые покорили мир моды этим летом — выбирай свой стиль
Последние материалы
Срочно выбросьте! 5 предметов, которые делают вашу ванную комнату ужасной
Миллион в день: как британская сосиска в тесте завоевала сердца выходцев из Японии
Римский военный лагерь, который не должен был существовать: открытие археологов
Кажется, просто усталость — но именно так начинается деградация мозга
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания
Курорты Крыма получат мощный источник воды — сроки уже известны
Оставили собаку на 5 минут — салон превратился в смертельную ловушку
Подтянула лицо — расплылась душа: когда красота выходит боком
Этот трюк с кофе набирает миллионы просмотров: рецепт из Кореи с банановым молоком
Юлия Барановская показала-красавицу-дочку от Андрея Аршавина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.