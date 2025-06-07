Миллион в день: как британская сосиска в тесте завоевала сердца выходцев из Японии

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Японии у сети пекарен Greggs появилось множество поклонников после того, как в музее мадам Тюссо в Лондоне появилась восковая копия их фирменной сосиски в тесте.

Фото: greggs is licensed under Free More info сосиска в тесте в музее мадам Тюссо

Японские экспат-блогеры, проживающие за границей, постоянно заказывают популярную британскую выпечку и восторженно отзываются о ней. К примеру, один из клиентов ест сосиску в тесте дважды в день, и добавляет: "Если вы планируете поехать в Англию, обязательно попробуйте это".

Перекус в виде сосиски в тесте стал настолько известным в интернете, что японские новостные каналы выпустили телевизионные репортажи, объясняющие, что это такое. Известно также, что в Великобритании, ежедневно продается около миллиона сосисок в тесте, пишет The Sun.

Уточнения

Репорта́ж — сообщение с места событий.



