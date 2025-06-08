Топ-5 заповедников России, где можно увидеть дикую природу вживую

Заповедники — это не только охраняемые территории, но и уникальные уголки природы, где человек — лишь гость.
В России их сотни, но некоторые особенно впечатляют. Представляем топ-5 заповедников, в которых можно почувствовать настоящее дыхание дикой природы.
1. Кроноцкий заповедник, Камчатка
Вулканы, гейзеры, бурые медведи и Орланы — один из самых диких и зрелищных уголков России.
2. Байкало-Ленский заповедник, Иркутская область
Уникальная экосистема вокруг Байкала: нерпа, черёмуха в цвету и безлюдные берега.
3. Заповедник "Столбы", Красноярский край
Скальные образования, тайга и редкие виды птиц делают это место популярным у туристов и орнитологов.
4. Окский заповедник, Рязанская область
Один из центров восстановления журавлей и бобров. Уникальная природа средней полосы.
5. Сихотэ-Алинь, Приморский край
Дом амурского тигра, леопарда и редких видов кедровой флоры. Настоящий дикий лес.
Заповедники России позволяют прикоснуться к природе в её первозданной красоте — от Камчатки до европейской части страны.
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