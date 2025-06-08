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Секреты египетского быта, которые шокировали россиянку — вот почему в городе можно заблудиться даже с картой

1:59
Туризм

Погружение в египетский быт оказалось для российской путешественницы настоящим культурным шоком, особенно в плане жилья. Некоторые вещи настолько отличаются от привычных российских реалий, что поначалу вызывали удивление, а порой и недоумение. Об этом россиянка рассказала в своём канале "Одна в чужом городе I О путешествиях и не только".

Каир
Фото: commons.wikimedia.org by Ahmed Photographer Licensing, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Каир

Автора публикации поразило разнообразие архитектурных стилей. Встречаются как современные жилые комплексы с европейской планировкой и всеми удобствами, так и традиционные дома с маленькими комнатами, минимальным количеством розеток, крохотными окнами, не пропускающими достаточное количество света, и восточным колоритом в интерьере. Контраст между ними просто разительный!

Ещё одна особенность — повсеместные недострои с плоскими крышами. Оказывается, это связано не только с желанием расширить жилплощадь для растущей семьи, но и с возможностью избежать налогов, ведь египетское правительство разрешает не платить их, пока стройка не завершена. Выглядит это, конечно, довольно странно, когда в недостроенном доме уже живут люди.

Отсутствие адресных табличек на домах особенно шокировало россиянку, которая представила, как тяжело приходится курьерам ориентироваться среди огромного количества домов, адреса которых прописаны лишь в документах. Также путешественницу удивило наличие мини-ферм прямо на крышах жилых домов. Куры, козы, голуби — всё это посреди города! Видимо, любовь к сельскому хозяйству у египтян в крови.

И, конечно, нельзя не упомянуть о воротах вместо дверей в подъездах и о дорменах, которые следят за порядком в доме. Это создаёт ощущение безопасности и общности среди жильцов. Одним словом, египетское жильё - это целый мир, полный неожиданностей и контрастов.

Уточнения

Еги́пет (араб. مصر‎ [Миср/Miṣr] [misˤɾ], масри مصر [Маср/Maṣr] [ˈmɑsˤɾ], копт. Ⲭⲏⲙⲓ [kʰēmə]), официальное название — Ара́бская Респу́блика Еги́пет (جمهورية مصر العربية‎ [Джумхури́ят Миср эль-Араби́я], масри [Гумхури́я Маср иль-Араби́я]) — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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