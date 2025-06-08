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Тайна популярности Анапы: почему даже запрещающие таблички не останавливают туристов

1:35
Туризм

После разлива мазута в Чёрном море было бы логично, если бы туристы перестали приезжать в Анапу, однако этого не происходит. Возникает впечатление, будто ничего особенного не произошло, настолько этот курорт привлекает россиян. Блогеры обратили внимание на то, что отдыхающие со спокойной душой игнорируют таблички, на которых написано "Купание запрещено".

Анапа
Фото: web.archive.org by Nikolay Sizonenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Анапа

Что же привлекает туристов в Анапу, несмотря на загрязнение и ограничения? Главным фактором остаётся уникальность местных пляжей. В отличие от галечных берегов других черноморских курортов, Анапа предлагает мягкий песок, особенно ценный для семей с детьми. Даже мутная вода и неприятный запах не становятся препятствием, ведь главное — это удобство и безопасность для маленьких купальщиков.

Кроме того, Анапа продолжает оставаться одним из самых доступных направлений для летнего отдыха. После инцидента с мазутом цены на проживание и развлечения стали ещё более привлекательными для тех, кто стремится сэкономить. По словам отдыхающих, жильё здесь обходится значительно дешевле, чем в Сочи, а цены в магазинах и на рынках и питание в кафе также радуют своей демократичностью. Таким образом, бюджетные условия и комфортные пляжи по-прежнему привлекают желающих отдохнуть на море, и даже разлив мазута не становится достаточным поводом, чтобы отказаться от поездок в Анапу. Об этом сообщает "Турпром".

Уточнения

Ана́па — город-курорт на юге России, в Краснодарском крае. Климатический и бальнеологический курорт.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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