Как буддийский монастырь в Северном Таиланде изменил мировосприятие путешественника — секреты внутреннего покоя

Путешественник Алексей Кутовой поделился в своём блоге впечатлениями от проживания в буддийском монастыре. Поездка в Ват Там Вуа, затерянный в горах Северного Таиланда, обещала быть непростой. Воспоминания о предыдущем визите, состоявшемся пять лет назад, манили ощущением глубокого покоя и ясности, которые дарила практика Випассаны.

Фото: commons.wikimedia.org by Paingpeace, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лесной монастырь в Таиланде

Тогда, в 2018-м, медитация и следование монастырским правилам привели к удивительному результату: у россиянина утих вихрь мыслей в голове, появилось чувство контроля над жизнью, но теперь, в преддверии десятидневного погружения в тишину и самоанализ, примешивалось беспокойство. Дорога, и без того извилистая и опасная, после проливного дождя превратилась в настоящий аттракцион. Восьмидесятикилометровый серпантин на микроавтобусе казался испытанием.

Ват Там Вуа, или Лесной монастырь, — место, где тайский буддизм встречается с западной практичностью. Здесь, вдали от мирской суеты, можно на время отстраниться от привычного ритма жизни: ранние подъёмы, вегетарианская пища, шесть часов медитации в день и скромная помощь по хозяйству. Общие комнаты, белые одежды, обет молчания — все это создаёт атмосферу отрешённости и способствует погружению в себя. Несмотря на тайские корни, монастырь достаточно либерален, особенно для иностранцев. Разговоры разрешены, медитации можно пропускать, а некоторые даже умудряются ловить Wi-Fi в ближайшем кафе.

В этот раз Кутовой ехал туда за тем же, за чем и в прошлый, — за тишиной и самоконтролем. Вместе с новым знакомым из хостела он купил билеты из Пая до Рунг Арун, небольшого поселения, откуда начинается двухкилометровая дорога к монастырю.

Прибыв на место, путешественники зарегистрировались, получили белые одежды и выслушали правила. Они были простыми: уважение к монахам и соблюдающим обет молчания, скромность в поведении и следование расписанию.

День в монастыре начинался в 5 утра с самостоятельной медитации. Затем — ритуал подношения риса монахам (по преданию, Будда завещал эту традицию своим ученикам, чтобы они сохраняли связь с земным миром), завтрак, утренние наставления и медитация в общем зале. После обеда, который заканчивался в 11 утра, еда была запрещена, за исключением пары бананов на вечер. Далее следовали медитации, уборка территории и вечерняя медитация с чтением священных писаний. Завершался день чаем или кофе и отходом ко сну.

Блогер искренне советует посетить этот монастырь всем, кто окажется на севере Таиланда. Даже если вы далеки от религии, это уникальная возможность прикоснуться к буддизму и получить незабываемый опыт. Это место, где время замедляется, а душа обретает покой.

Уточнения

Таила́нд (тайск. ประเทศไทย), официальное название — Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย [râːtɕʰa ʔaːnaːtɕɑ̀k tʰɑj]), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

