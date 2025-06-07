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Рыболовный туризм в России: куда едут за уникальным опытом

3:01
Туризм

Для многих рыбалка — это не просто возможность насладиться вкусом свежеприготовленной пищи, это время для размышлений и саморефлексии. На берегу любители рыбной ловли чаще всего задумываются о планах на будущее, мечтают. Именно здесь в тишине и спокойствии человек осознает, что жизнь полна мелочей, которые стоят внимания и что наше счастье часто заключается в простоте.

рыбаки
Фото: freepik.com by prostooleh is licensed under Free More info
рыбаки

Валентин Балашов, председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна, в интервью Pravda. Ru рассказал о перспективных направлениях рыболовного туризма в России, популярных видах рыбы среди рыболовов-туристов и дал советы начинающим, которые планируют свою первую рыбалку в рамках туристической поездки.

По словам эксперта, самым перспективным направлением является рыбалка на Кольском полуострове.

"Она только началась и будет до середины сентября. Это уникальный вид любительского рыболовства на семгу. Если мы говорим о морской любительской рыбалке, есть еще и Дальний Восток, но туда лететь дольше, и это затратнее. Кроме этого, безусловно, внутренние водоемы России: реки и озера. Надо только погуглить, почти в каждом регионе есть такие места для ловли рыбы. А Мурманская область — это жемчужина туризма, морская рыбалка", — рассказал Балашов.

Наиболее популярные виды рыбы, за которыми едут туристы, — это семга, кумжа и голец. Щука тоже в почете. Люди часто направляются на север России не только за рыбой, но и за уникальной природой. Это действительно неповторимый опыт, который остается в памяти на всю жизнь, подчеркнул собеседник.

"В центре страны, например, на Волге и Оби, ловят леща, карпа, пескарей и щук", — добавил эксперт.

Как сообщил Балашов, перед поездкой обязательно погуглить, узнать, что есть интересного в регионе, куда вы собираетесь, какая рыба водится, подготовить снаряжение. В организованных рыбацких лагерях обычно есть всё необходимое: удочки, сапоги и даже специальная одежда. И, конечно, имеются места для отдыха и ночевки.

Что касается идеи "поймал — отпустил", то эксперт считает: это хорошая практика, особенно для редких видов, таких как семга на Кольском полуострове. Эта рыба нуждается в защите, её ежегодный вылов ограничен. Нахлыстовая рыбалка подразумевает, что вы ловите, фотографируете и отпускаете рыбу обратно в воду. Более распространенные виды, такие как карп или горбуша, можно ловить в установленных лимитах, необязательно их отпускать. Но если кто-то решает отпускать даже карасей, то он проявляет заботу о природе, и это похвально, заключил собеседник.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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