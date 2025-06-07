Сапбординг как образ жизни: как начать и не бросить после первого раза

1:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Занятия сапбордингом за последние годы завоевали огромную популярность во многих странах. Этот вид спорта сочетает в себе элементы водного туризма, серфинга и йоги.

Фото: freepik.com is licensed under public domain сапборд

Это особенно привлекательно для тех, кто хочет укрепить сердечно-сосудистую систему и улучшить координацию движений. Занимающиеся сапбордингом могут выбрать разные маршруты — от спокойных озер до бурных морских волн.

Василий Берендяев, профессиональный спасатель на сап-доске, мастер спорта международного класса по гребле на байдарках, в интервью Pravda. Ru порекомендовал новичкам посещать официально разрешенные места для занятий сап-серфингом. Например, в Москве — локации Серебряный Бор, Гребной Канал, Строгино и Левый Берег. Это школа серфинга "Сап пост №1".

Как отметил эксперт, в море новичкам лучше не выходить на сапе, так как это небезопасно из-за течений и ветра. Василий советует искать места с оборудованными сап-постами и ознакомляться с их возможностями.

Основные советы по безопасности на воде:

1. Изучите район: узнайте о течении, волнах и ветре.

2. Доска должна быть правильно накачана.

3. Обязательно наденьте спасательный жилет, не кладите его на доску.

4. Возьмите с собой бутылку воды, головной убор и гидромешок для вещей и телефона.

"Но если вы умеете кататься уже на сапе, обязательно надо пройти курсы по оказанию первой помощи, обучиться правилам и приемам спасания в воде", — подчеркнул собеседник.

Уточнения

Йо́га — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

