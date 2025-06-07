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Без биометрии — не пустят: Литва мешает туристам проехать в Калининград

0:59
Туризм

Федеральная пассажирская компания (ФПК) предупредила о новых проблемах на границе: литовские пограничники снимают с поездов россиян, у которых на руках только пятилетние заграничные паспорта (небиометрические). Это касается маршрутов, следующих в Калининградскую область.

ТЭП70-0123, поезд «Latvijas Ekspresis» Рига - Москва
Фото: commons.wikimedia.org by Neu-Zwei, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ТЭП70-0123, поезд «Latvijas Ekspresis» Рига - Москва

Что делать, если вы едете в Калининград?

Чтобы избежать проблем, ФПК рекомендует:

  • Покупать билеты заранее — не позднее чем за 28 часов до отправления.
  • Оформлять УПД-ЖД (упрощенный проездной документ), даже если у вас есть шенгенская виза.
  • Заполнять анкету на сайте литовских консульств перед поездкой.

Литва, как и другие страны ЕС, ужесточает правила въезда для россиян. Небиометрические паспорта (выданные до 2006 года) не соответствуют современным требованиям, и пограничники могут отказать во въезде или снять пассажиров с поезда.

Уточнения

Калинингра́д — город в России, административный центр Калининградской области, являющийся самым западным областным центром Российской Федерации. До 4 июля 1946 года город носил название Кёнигсбе́рг (нем. Königsberg), ранее фигурировало название Короле́вец (пол. Królewiec, лит. Karaliaučius, чеш. Královec); до 1255 года — Тва́нгсте (прусск. Twangste, Tuwangste, Twānksta, лит. Tvanksta).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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